20 октомври 2025, 06:31 часа 316 прочитания 0 коментара
Кипър е на прага на нова национална стачка

Кипър се изправя пред нова национална стачка, предизвикана от безизходицата в преговорите между социалните партньори за автоматичната индексация на заплатите, пише БНР. Решенията за следващите мерки ще бъдат взети на извънредна общосиндикална конференция днес. В сегашната ситуация синдикатите нямат друг избор, освен да ескалират мерките за протест и стачна мобилизация, заявиха техните ръководители след неуспеха на продължилите два дни, в четвъртък и петък, консултации с работодателските организации и министрите на финансите и на труда.

Отрицателно развитие

Свиканата днес общосиндикална конференция ще обсъди "отрицателното развитие" в социалния диалог за автоматичната индексация на заплатите в съответствие с темпа на годишната инфлация и последващите действия.

Синдикатите твърдят, че са направили "значителни отстъпки" в исканията си, в опит за постигане на споразумение. В същото време поставените от работодателите параметри са "неприемливи" за тях. Синдикатите отхвърлят и предложенията на правителството.

Според Фискалния съвет на Кипър промени в индексирането на заплатите са един от рисковете за държавния бюджет за догодина.

Безизходицата в първия етап от социалните преговори доведе до 3-часова обща стачка в Кипър на 11 септември.

Антон Иванов
