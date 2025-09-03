Заради престъпления: Австрия депортира сомалийски граждани

Австрия е депортирала сомалийски бежанци. Според информация от Министерството на вътрешните работи двамата мъже вече са кацнали в столицата Могадишу. Това става за първи път след близо 20 години, предаде БТА. Сомалийците са били осъдени в Австрия за различни престъпления, включително такива, свързани с наркотици, съобщиха от кабинета на министъра на вътрешните работи пред АПА.

ООН: Над 1 милион души са се завърнали в Сирия след падането на Асад

Убежище

През първите седем месеца на годината сомалийците бяха третата по големина група търсещи убежище в Австрия. От граждани на източноафриканската държава са подадени общо 648 молби.

Още: Тръмп забърка расов скандал: Даде бежански статут на бели южноафриканци (ВИДЕО)

Процентът на признатите молби тази година е 44. На 463 сомалийци е било предоставено убежище. В 334 случая е била предоставена субсидиарна закрила. Дванадесет сомалийци са получили хуманитарен статут на пребиваване.

Промени във Великобритания

На 2 септември 2025 г. бе съобщено, че британското правителство временно спира приемането на нови заявления по схема, позволяваща на бежанците да доведат членове на семействата си в Обединеното кралство. Това означава, че бежанците ще се сблъскат със същите ограничения като другите мигранти, които се надяват да доведат семейството си в страната.

Терористична атака срещу кортеж на президент: Кадри от Сомалия (ВИДЕО)