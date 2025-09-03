Тръмп е инструктирал Пентагона да се подготви за военно възпиране на Китай и Русия (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е инструктирал Пентагона да се подготви за военно възпиране на Китай и Русия. Това обяви в интервю за FOX News министърът на отбраната Пийт Хегсет, който говори след провеждането на военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война. На събитието, на което присъстваха руският диктатор Владимир Путин и севернокорейският авторитарен лидер Ким Чен Ун, китайската армия демонстрира истинска мощ и показа нови, модерни оръжия.

Пийт Хегсет: Слабостта на Байдън "тласна Русия и Китай по-близо една до друга"

"За жалост, слабостта на предишната администрация тласна Русия и Китай по-близо една до друга. Това беше ужасно развитие заради липса на американско лидерство и на американска сила. Виждате го навсякъде по света. Но ето затова президентът Тръмп ни е наредил – на нас, в Министерството на отбраната – да бъдем подготвени, да възстановим нашата армия, да възстановим възпирането. Не защото търсим война – ние не я търсим и сме обявявали тази ясна позиция на Китай, на Русия и на останалите. Но защото, подготвяйки се, ти предотвратяваш (война)", каза Хегсет, хвърляйки вината върху управлението на Джо Байдън.

Той коментира парада на площад "Тиенанмън" с думите, че такива демонстрации не са проблем, "но да се надяваме, че те няма да са проява на военен конфликт".

Предимствата на САЩ спрямо Китай: "Златен купол"

Ръководителят на Пентагона заговори и за предимствата на САЩ спрямо Китай във военно отношение. "Знаем в какво вярват те. Знаем и колко сме силни ние. Наясно сме с военните предимства, които имаме, те също ги знаят. Нашата задача е да запазим тези предимства в Космоса, в небето, в морето, под водата и при далекобойните удари... Всички тези способности, които притежаваме – Китай знае, че не може да копира „Златнен купол“, а ние ще го размножим по време на тази администрация", заяви той по отношение на бъдещата американска система.

По думите на Хегсет – Доналд Тръмп има много добра връзка с китайския президент Си Дзинпин. Министърът се надява, че това е лост за администрацията, за да може да накара Пекин да работи заедно с Вашингтон. „В противен случай – ние винаги ще бъдем подготвени“, допълни Пийт Хегсет.

