Нов завод в Дания ще прави оръжия съвместно с Украйна, компанията зад ракетата "Фламинго" ще има роля

Украинският президент Володимир Зеленски обяви строителство на нов завод в Дания с цел по-нататъшно съвместно производство на ракети и дронове. Държавният глава говори по време на пресконференция с датския премиер Мете Фредериксен на 3 септември, на която ѝ благодари за подкрепата. Латвия, Литва и други страни ще последват същия пример и ще построят заводи заедно с Украйна, добави още той.

Днес Зеленски пристигна в Дания, а Фредериксен го прие в резиденцията си.

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен отдавна обяви, че украински отбранителни компании са на път да започнат производство в страната му. Сега местната медия DR.dk разкрива коя е една от тези фирми и какво ще произвежда.

Компанията зад ракетата "Фламинго" ще произвежда твърдо гориво в Дания

Става въпрос за FPRT, основана от Fire Point - компанията, която стои зад новата украинска крилата ракета с дълъг обсег "Фламинго". Според медийни съобщения оръжието наскоро е било използвано за удари по руска база на окупирания полуостров Крим: NYT: Украйна гради своя възпираща сила, по-мощна от гаранциите за сигурност.

Снимка: Володимир Зеленски, X.com

FPRT се готви да започне производство на твърдо ракетно гориво в Дания. Процесът ще се осъществява точно от другата страна на оградата на военновъздушната база "Скридструп", където са базирани датските изтребители F-35. Това се посочва в поверително електронно писмо, разпространено сред министерства и агенции, което медията DR.dk е получила. В кореспонденцията се посочва, че производството е планирано да започне на 1 декември тази година.

Твърдото ракетно гориво се възпламенява бързо и може да осигури мощно и стабилно горене, което го прави подходящо за ракети и за други военни цели. За разлика от течното ракетно гориво, то не се нуждае от презареждане точно преди изстрелване и е по-лесно за боравене и съхранение. Ракетата "Фламинго" използва твърдо ракетно гориво.

