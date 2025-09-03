Войната в Украйна:

03 септември 2025, 17:14 часа 285 прочитания 0 коментара
Желязков се среща с Коща: Ясни са темите на разговор

Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който както вече бе съобщено - пристига на посещение в България, което започва утре, 4 септемри 2025 година, съобщиха от правителствена информационна служба.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

По време на разговора Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза. След срещата премиерът Желязков и председателят на Европейския съвет ще дадат брифинг за медиите. ОЩЕ: След Фон дер Лайен: Председателят на Европейския съвет също идва в България

