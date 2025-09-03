Войната в Украйна:

Мете Фредериксен прие Зеленски в резиденцията си (СНИМКА)

03 септември 2025, 16:32 часа 416 прочитания 0 коментара
Мете Фредериксен прие Зеленски в резиденцията си (СНИМКА)

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен прие днес украинския президент Володимир Зеленски в официалната си резиденция в Мариенборг, става ясно от нейна публикация в социалната мрежа Х. Това става точно преди да започне срещата с Групата на скандинавските и балтийските държави. "Укрепването на Украйна е на първо място в дневния ред", пише и в публикация на канцеларията на премиера.

Фредериксен подчерта, че скандинавските и балтийските държави са сред най-силните поддръжници на отбраната на Украйна. "Ето защо се радвам, че може да се срещнем в Мариенборг със Зеленски. Да покажем недвусмислената си подкрепа за Украйна. Да наложим допълнителен натиск на Русия", цитират я световните агенции.

Тя похвали украинците за това, че показват "впечатляваща сила и способност" да защитават страната си, докато руският лидер Владимир Путин "продължава подлите си атаки".

"Отговорът на руската агресия не е свързан само със сигурността на Украйна. Той е свързан със сигурността на Европа. На световния ред, който познаваме. Само със силна Европа и силна Украйна можем да гарантираме траен и справедлив мир", добави Фредериксен.

В същото време, датското правителство обяви, че ще започне производство на гориво за ракети с голям обсег в Дания, съобщи Ройтерс.

Зеленски пристигна в Дания за двустранна среща с Фредериксен и преговори с лидерите на страните от Групата на скандинавските и балтийски държави, известна като формата НБ8 (от съкращението на английски на името на групата - NB8). В Групата са Литва, Латвия, Естония, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия и Исландия.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Дания Володимир Зеленски Мете Фредериксен
