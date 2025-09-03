Великобритания готви забрана за енергийните напитки

Лейбъристко правителство на Великобритания обяви законодателство, което забранява на лица под 16-годишна възраст да купуват енергийни напитки като Red Bull, Monster и Prime в магазини, ресторанти, барове, вендинг машини и онлайн в Англия. Това е нова мярка за „защита на здравето на младите хора“, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Смята се, че до една трета от тийнейджърите във Великобритания консумират тези напитки всяка седмица, въпреки че повечето супермаркети вече са въвели доброволна забрана.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг заяви, че инициативата на правителството на Киър Стармър е предназначена да отговори на опасенията на родителите и учителите. Някои от най-популярните напитки съдържат повече кофеин от две чаши кафе, което може да има последици не само върху здравето, но и върху поведението. Напитките с ниско съдържание на кофеин, като Coca-Cola Diet, ще бъдат изключени от забраната. Новата мярка ще бъде предмет на 12-седмични консултации, по време на които ще бъдат консултирани експерти от различни области. ОЩЕ: Вредни напитки, които смятаме за полезни