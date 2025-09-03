Войната в Украйна:

Семейна почивка през лятото на 2025 г.: В България по-евтино от Турция и Гърция

03 септември 2025, 16:58 часа 322 прочитания 0 коментара
"Цените по морето падат с 30% до 50% през септември, а сега предстоят и празници. Много добри пристигания имаме. Интересна беше планината, също много посещавана. Прехвърляме малко над 9 млн. туристи, което значи, че се движим с 4% ръст спрямо миналата година. Много по-голям е ръстът в приходите ни".

Това каза директорът на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов. По думите му туристите харчат повече - има повече забавления и ценности, които се посещават, обясни той.

"Турция качи цените, Гърция също отбелязва ръст в приходната част. Годината ще приключи с 26,1 млн. пътували българи в България. Надграждаме качеството. Навсякъде всичко се обновява - летището, нови самолети, повече полети. Обновени хотели, нови автобуси - навсякъде нови неща", подчерта проф. Драганов за Bulgaria ON AIR.

Снимка: Actualno.com

Колко струва?

По думите му едно семейство с 2 деца е похарчило за почивка у нас около 2050 лв. за 7 дни, докато в Турция сумата щеше да е 2300 лв., а в Гърция - 2650 лв.

Проф. Драганов е категоричен, че пътуванията ще продължат и след 15 септември. "Хората съживиха имотите си, получаваме приходи от туризъм на места, на които не сме предполагали. Ноември ще бъде в зоната на нормалното. Имаме много добри успехи на германския пазар. Отрицателно повлия войната в Близкия изток, но за сметка на това има повече пътувания от Израел към България", поясни гостът.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Румен Драганов лято Ваканция лятна ваканция летен сезон 2025
