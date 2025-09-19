Заради силен вятър: Спрени фериботи в Гърция

Силен вятър в Егейско море закотви фериботите на гръцките пристанища Пирея, Рафина и Лаврио, съобщава агенция АНА-МПА, цитирана от БТА. В Егейско море духат ветрове със сила 7-8 по скалата на Бофорт, а на места достигат и до 9-та степен по същата скала, информира Националната метеорологична служба.

Сутрешните маршрути до Цикладските острови и Додеканезите бяха отменени в пристанището на Пирея, докато маршрутите до Аргосароническия залив функционират нормално.

Курсовете от пристанището на Рафина също бяха отменени, с малки изключения.

Забрана е в сила и в пристанището на Лаврио, с изключение на маршрутите до остров Кеа.

Пътниците се посъветвани да се свържат с туристическите агенции или фериботните компании за допълнителна информация.