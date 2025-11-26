За пръв път: Една от най-популярните български класики излезе и на български, и на английски език

Първото двуезично издание (български - английски език) на пътеписа на Алеко Константинов "До Чикаго и назад" е вече факт. Това съобщи консулът ни в Чикаго Светослав Станков, който определи инициативата като завръщане в Америка 130 години по-късно.

"Началото на проекта беше поставено от Генералното консулство на България в Чикаго през 2024 г., за да почетем две значими годишнини:

130 години от участието на България в Световното изложение в Чикаго (1893)

160 години от рождението на Алеко Константинов – Щастливеца (1863)

И ето че днес можем да кажем – "Булото падна!" — така, както Алеко възкликва, когато за първи път съзира Америка, пише Станков. И добавя:

"В продължение на години пътеписът не беше достъпен на английски език. Беше трудно да говорим за произведението, което запознава света с първите впечатления на българина от Америка, без да можем да покажем самата книга на нашите американски партньори и приятели. Последното издание в Amazon се продава на цена 249.52 долара.

Двуезичното издание:

прави великата творба достъпна за американската аудитория

служи като културен мост между България и САЩ

ще намери място в домовете на стотици български семейства в смесени бракове, където езиците и културите се срещат ежедневно

По думите му, проектът е отнел повече от година. За реализацията му той благодари на:

Кен и Линда Вандер Уийл – за щедрата им финансова подкрепа. Благодарение на тях Генералното консулство в Чикаго има възможност да осигури безплатни екземпляри за всяко българско неделно училище и всяка културна организация в САЩ

Юлиана и Димитър Томови от издателство "Български бестселър" – за професионализма и неуморния труд

"Благодаря и за поканата и възможността да напиша предговора към новото двуезично издание – чест, която ми позволи да отправя посланията си към българската и американската аудитория и да предам съвременен прочит на едно непреходно произведение", казва Станков. Той уточнява, че в момента се работи книгата да бъде достъпна както като печатно издание, така и като електронна книга в най-големия сайт за книги в света, за да достигне до възможно най-широка публика.

