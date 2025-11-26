Студио Actualno:

13-годишно момиче уби майка си (СНИМКА)

26 ноември 2025, 17:30 часа 581 прочитания 0 коментара
13-годишно момиче уби майка си (СНИМКА)

13-годишно момиче уби майка си. Трагедията се случила в Русия, в Санкт Петербург. След убийството тийнейджърка подпалила апартамента, симулирайки нападение от неизвестен нападател. По информация на телеграм-канала Baza mристигналите на мястото служители на реда и парамедици са открили ужасяваща сцена: тялото на жена, убита с нож във врата, е лежало в стаята, а апартаментът е бил частично изгорял.

Сценарият

13-годишната дъщеря на жертвата се е обадила в полицията. Тя е съобщила, че неизвестен нападател е нахлул в апартамента, нападнал е майка ѝ и я убил. Той също така се е опитал да намушка момичето, след което е подпалил апартамента и е избягал. По-късно е разкрито, че събитията са се развили по различен начин. Според разследващите момичето е убило майка си, след което се е порязало и е подпалило къщата.

По-късно по време на разпита момичето е признало, че е измислило историята за неизвестния нападател. Тя обаче ще избегне наказание, тъй като наказателната отговорност за убийство започва на 14-годишна възраст.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия убийство война Украйна
