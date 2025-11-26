Студио Actualno:

Поливане с отпадни води в селското ни стопанство по нов механизъм: Скоро ще е реалност

26 ноември 2025, 17:50 часа 328 прочитания 0 коментара
Поливане с отпадни води в селското ни стопанство по нов механизъм: Скоро ще е реалност

Нов източник за напояване в селското стопанство вече е утвърден от правителството - но това все още е ниво законопроект, тоест парламентът трябва да вземе крайното решение. Предложените промени за новия източник са в Закона за водите.

За какво става въпрос - въвежда се процедура по разрешаване на повторното използване на подходящо пречистени градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство. Определят се компетентни органи за издаване на разрешителните за контрол, извършване на мониторинг и изготвяне на План за управление на риска от повторното използване на водата в съответствие с разпоредбите на законодателството на ЕС.

Още: Цените на селскостопанската продукция в ЕС се повишиха сериозно

Законопроектът установява и механизми за контрол при прилагането на разрешителен режим за повторно използване на водата и система от санкции, с което се създават условия за прилагането на европейския регламент в България. С приетите изменения на Закона за водите се намалява и административната тежест.

Припомняме, че заради увеличаващите се периоди на суша през лятото, в България вече темата с водата се превърна в централна. От екоминистерството вече заговориха за ограничаване подаването на вода за ВЕЦ-ове, както и по-голямо внимание с поливането. Имаше обаче и недоволство по места, че няма вода за поливане.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Градинарство без вода: Как да се справяме в суша

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
селско стопанство поливане Закон за водите вода за поливане
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес