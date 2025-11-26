Поливане с отпадни води в селското ни стопанство по нов механизъм: Скоро ще е реалност

Нов източник за напояване в селското стопанство вече е утвърден от правителството - но това все още е ниво законопроект, тоест парламентът трябва да вземе крайното решение. Предложените промени за новия източник са в Закона за водите.

За какво става въпрос - въвежда се процедура по разрешаване на повторното използване на подходящо пречистени градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство. Определят се компетентни органи за издаване на разрешителните за контрол, извършване на мониторинг и изготвяне на План за управление на риска от повторното използване на водата в съответствие с разпоредбите на законодателството на ЕС.

Още: Цените на селскостопанската продукция в ЕС се повишиха сериозно

Законопроектът установява и механизми за контрол при прилагането на разрешителен режим за повторно използване на водата и система от санкции, с което се създават условия за прилагането на европейския регламент в България. С приетите изменения на Закона за водите се намалява и административната тежест.

Припомняме, че заради увеличаващите се периоди на суша през лятото, в България вече темата с водата се превърна в централна. От екоминистерството вече заговориха за ограничаване подаването на вода за ВЕЦ-ове, както и по-голямо внимание с поливането. Имаше обаче и недоволство по места, че няма вода за поливане.

Още: Градинарство без вода: Как да се справяме в суша