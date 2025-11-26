Решено: Депутатите няма да могат да паркират пред "Св. Александър Невски"

От 1 декември тази година народните представители вече няма да имат право да паркират на пл. "Свети Александър Невски". Това става ясно от писмо, което председателят на парламента Рая Назарян е отправила до вътрешния министър Даниел Митов. Поводът за писмото е, че районът формално попада в охранителната зона на Народното събрание. Назарян аргументира позицията си с факта, че работата на парламента вече е изцяло преместена в новата сграда на площад "Княз Александър Първи", в непосредствена близост до Министерския съвет и президентството.

Според нея освобождаването на площада от автомобили би позволило пространството около храма да се превърне в пешеходна зона. Още: "Ако е "ербап" да премахне паркинга, узурпиран от парламента": "Спаси София" отговориха на Пеевски

Идеята за премахване на депутатското паркиране се появи, след като от "Спаси София" посочиха, че институциите заемат около хиляда паркоместа в центъра на столицата. Лидерът на организацията изпрати писмо до Назарян с искане да прекрати практиката народни представители да паркират там. Още: Зелена светлина за ремонта на сградата на Народното събрание

Кметът на София Васил Терзиев също определи предложението като добро.

Ако достъпът до паркинга при "Свети Александър Невски" остане свободен за граждани, той ще се използва при новите тарифи за Синя зона – 2 евро на час и максимално разрешен престой от 3 часа.