26 ноември 2025, 17:40 часа 375 прочитания 0 коментара
Българските монаси в Атон ще спечелят от бюджета

Държавата ще се погрижи за здравните осигуровки на българските монаси в Зографския манастир в Атон. Това решиха депутатите в бюджетна комисия при разглеждане на бюджета на НЗОК за 2026 година. Предложението дойде от Александър Иванов от ГЕРБ, а то беше прието единодушно от комисията с 22 гласа "за". Тяхното здравно осигуряване ще става за сметка на държавния бюджет. 

В рамките на дебата стана ясно, че става въпрос за 44 монаси в манастира, но по време на дебата от опозицията се чу, че има и монаси  и други места и в килиии в други манастири, като се призова всички български граждани, които са монаси на територията на Света гора Атон да се ползват със здравноосигурителни права. 

Депутатите оправиха и заварената ситуация, като приеха решение, че към 1 януари 2026 г. всики български монаси от Зографския манастир се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.

Зографският манастир

Манастирът „Свети Георги Зогра̀ф", наричан още Зографски манастир, е български православен манастир, който се намира в монашеската република Света гора на полуостров Атон, Гърция. Той е един от най-големите на Света гора и стои на 9-о място в йерархията на светогорските манастири.

Припомняме, че през 2019 г. бяха от отпуснати допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 2 300 000 лв. за довършването на ремонта и реконструкцията на южното крило на източното (Банското) крило на Зографския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“ - Атон, което в момента е необитаемо и се намира в тежко аварийно състояние. ОЩЕ: 2,3 млн. лв. отиват за ремонта в Зографския манастир

Деница Китанова
