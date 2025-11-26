Любопитно:

26 ноември 2025, 18:18 часа 304 прочитания 0 коментара
Отново бял автобус: Масов протест обгради парламента срещу бюджет 2026 (ВИДЕО)

Призракът белия автобус отново се появи по време на протеста срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание, макар че остава неясно кой и с каква цел е докарал превозното средство. От "Да, България" твърдят, че автобусът е бил осигурен от полицията.

Спомените за 23 юли 2013 г. неизбежно се върнаха - тогава бял автобус направи неуспешен опит да изведе блокираните депутати в 40-ия ден на протестите срещу кабинета на Пламен Орешарски, породени от избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. 

В социалните мрежи активистът Боян Юруков коментира: "По "Дондуков" е блокирано с бял автобус, за да може да изнесат Шиши. Даже шефче тук командва лентата да е по-високо, за да минават НСО колите. По-рано минаха няколко линейки и протестът ги пусна без проблем. За Пеевски и Борисов обаче линейки и пожарни се блокират. Те са над хората винаги". 

Протестът обгради Партийния дом

Междувременно в сряда обявеният като неполитически протест, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България", започна да се разраства, след като депутатите от бюджетната комисия одобриха увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта. Комисията продължи работа с гласуването на бюджета на НЗОК. Стотици хора вече са пред сградата на Партийния дом, има и жива верига, която цели депутатите да не могат да я напуснат.

По-рано през деня заседанието започна със сериозно напрежение, тъй като комисията беше призована да се събере близо два часа преди първоначално обявения начален час - 14:15 ч. На площада има осигурена видеостена, на която се излъчва заседанието.

Ивайло Анев
