Пуснаха от карцера бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов

Софийският градски съд (СГС) промени мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и му наложи домашен арест, като до момента той е задържан под стража. Според съда няма реални причини, които да обуславят задържането му. Определението от 26 ноември не е окончателно и подлежи на обжалване. Барбутов бе в ареста от 24 юни, когато бе задържан при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в сградата на Столична община. Той е обвинен заедно с още няколко лица за участие в организирана престъпна група и за корупционно престъпление, свързано с обществени поръчки.

На 12 септември Софийският градски съд вече бе разглеждал мярката му за неотклонение и тогава реши той да остане зад решетките заедно с Петър Рафаилов – външен експерт, назначен да подпомага администрацията по процедурите за обществени поръчки.

Обвиненията

На Барбутов, Рафаилов и Соня Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от м. февруари 2025 г. до 24.06.2025 г. в гр. София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Барбутов е предаден на съд и за подкуп по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 НК - за това, че на 17.06.2025 г. в гр. София обещал на Георги Тодоров - кмета на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от район "Люлин", за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми (търговски дружества), които ще бъдат конкретно посочвани от Барбутов за изпълнители на обществените поръчки.

Барбутов и Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от месец февруари 2025 г. до 17.06.2025 г. в гр. София, с две деяния, в което Барбутов е участвал като извършител, а Рафаилов - като помагач. Като заместник-кмет, Барбутов превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник-кмет и заповед на кмета на Столична община относно организацията и провеждането на обществени поръчки. Ето как: той провел разговори с Ивайло Кукурин - кмета на район „Младост“, и люлинския районен кмет Георги Тодоров в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми, твърди обвинението.

В това Барбутов е бил улеснен от Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник-кмета на СО, присъствал на срещата му с кмета на район „Младост" и осъществил среща със заместник-кметове на район „Люлин“, представил се като един от „доверените“ експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Никола Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитетът и доверието на гражданите в Столична община, твърди прокуратурата.

Рафаилов е с обвинение и за подкуп по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 НК, именно заради това, че на 05.06.2025 г. в гр. София предложил парична сума, равняваща се на 6% (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка - с предмет разширение на детска градина - с възложител кмета на район „Младост". Предложил я на районния кмет Кукурин, за да определи посочена от Рафаилов фирма (търговско дружество), за изпълнител на обявената обществена поръчка, твърди обвинението.

Обвинена в подкуп по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 НК е и Росица Пандова - през месец февруари 2025 г. в гр. София, като заместник-кмет на район „Люлин“, предложила 2500 лева на Георги Тодоров - кмета на района, за това, че на 25.11.2024 г. е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС, или 59 400 лева с ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Делото стигна до съд, а доскоро Барбутов и варненският кмет Благомир Коцев лежаха заедно в карцера на Софийския затвор. Коцев бе преместен във Варна, след като и делото бе пренасочено към морската столица.

