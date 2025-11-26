Променят наредбата за обучението на българските граждани за защита на Отечеството

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, приета с Постановление на МС № 66 от 2023 г. С промените се създава механизъм за ежегодно актуализиране на учебните теми, по които се обучават учениците от средните училища. "Това ще позволи съдържанието да бъде в крак със съвременните предизвикателства и изисквания, включително използване на съвременни електронни платформи, презентации и методически указания", мотивират се от правителството.

Нова форма за подготовка

Въвежда се и "нова, по-гъвкава" форма за провеждане на методическата подготовка на военнослужещите и цивилните служители, ангажирани с преподаването на темите, обявиха от кабинета.

Снимка: Министерство на отбраната

Обучението ще може да се осъществява не само присъствено, но и в смесен (присъствено - дистанционен) формат, когато служителите се намират извън мястото на провеждане на семинарите. Това ще улесни включването на по-широк кръг подготвени специалисти и ще намали административната и логистична натовареност, аргументират се от Министерски съвет.

От МС добавят, че с прилагането на измененията се очаква "да се повиши ефективността на подготовката и да се осигури по-добро взаимодействие между образователните институции и военните формирования от състава на въоръжените сили на Република България".

