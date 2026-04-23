Заради участието на Русия: ЕК лиши Венецианското биенале от 2 млн. евро

ЕС съкращава грант от 2 милиона евро (2,4 милиона долара) за Венецианското биенале заради участието на Русия в 61-вото изложение за съвременно изкуство, което се открива на 9 май, обяви комисията в четвъртък, съобщи ABC News. Европейската комисия е информирала фондацията на Биеналето за съкращаването на финансирането, а Биеналето има 30 дни, за да защити решението си да включи Русия за първи път след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г. , заяви говорителят Томас Рение в четвъртък. Комисията преди това обяви намерението си да го направи.

Припомняме, че намеренията бяха обявени преди дни от ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, предаде Politico.

„Докато Русия бомбардира музеи, разрушава църкви и се стреми да заличи украинската култура, не бива да ѝ се позволява да излага своята собствена“, каза Калас след среща на външните министри на ЕС. „Завръщането на Русия на Венецианското биенале е морално погрешно и ЕС възнамерява да намали финансирането му.“

Калас направи забележката мимоходом по време на пресконференция, посветена предимно на Украйна, където обсъди и продължаващата военна и финансова подкрепа за Киев, новите санкции и усилията за противодействие на руската дезинформация.

Припомняме, че срещу участието протестираха и евродепутати.