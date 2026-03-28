Евродепутати: Спрете Русия от участие на Венецианското биенале

Евродепутати протестират срещу участието на Русия във Венецианското биенале. Те настояват ЕС да възпрепятства това участие, съобщава френската емисия на "Евронюз". "Доверието в ЕС ще бъде разклатено, ако той не попречи на участието на Русия в 61-ото Биенале във Венеция. Високопоставени представители от ЕС трябва да вземат спешни и решителни мерки в тази насока", казват евродепутатите в общ призив до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, до министерството на външните работи на Кипър, който е ротационен председател на Съвета на ЕС, и до дипломат номер едно на ЕС Кая Калас.

Русия не бива да участва в събитие, платено от европейските данъкоплатци

В писмото си те осъждат решението на организаторите да поканят отново Русия да участва в Биеналето, в момент, в който "Украински градове са бомбардирани, цивилни са избивани и украинското културно наследство е систематично разрушавано". На Русия - една страна, подложена на тежки европейски санкции, не трябва да бъде разрешавано да участва в едно събитие, финансирано от европейските данъкоплатци, се казва още в писмото.

"В контекста на увеличаването на руските атаки срещу културното и историческото наследство на Украйна, е неморално да се кани Русия да участва в международни събития от такова равнище", заяви и говорителят на украинското МВнР Георгий Тихи.

"Ние говорим за една страна, която систематично унищожава всякаква култура на европейския континент. И това със сигурност не е започнало през 2022 г. Украйна страдаше от империалистичния подход на Русия, която се опита да заличи идентичноста и културата ни в продължение на векове. Но просто сега това придоби бруталната и варварска форма на една мащабна война", каза Тихи пред "Евронюз".

"В Русия културата и авторитарният режим не са разделени, те са взаимосвързани и руските власти използват културата като средство да оневинят военните си престъпления и да се опитат да повлияят на правителствата и на обществата в страни, подкрепящи мира, действайки посредством меката сила", каза още говорителят и подчерта, че руският павилион на Венецианското биенале е част от пропагандата, свързана с воденето на войната.

Фондацията сама е взела това решение, а срещу него протестира и България

Припомняме, че още в началото на март, когато стана ясно, че Русия се връща на Биеналето, 22 еврочленки възразиха срещу това. Сред възразилите беше и България, парафирала протестно писмо.

Страна, която унищожава културното наследство на друга, няма моралното право да участва

Тогава украинското министерство на външните работи припомни, че 346 украински творци са загинали във войната в Украйна, че са били повредени 1707 монумента на културното наследство и 2503 обекта от културната инфраструктура. Над 35 000 музейни експоната са били откраднати от руснаците от Украйна. Преките щети върху украинското културно наследство от войната се оценяват на 4,5 милиарда долара, докато непреките са много по-високи, заяви тогава ведомството.

На 10 март ЕК осъди решението за връщането на Русия на Биеналето и заплаши да лиши Фондацията на Биеналето от европейска субсидия в размер на 2 милиона евро за три години.

Италианското министерство на културата също се противопостави на руското участие в Биеналето, като поясни, че Фондацията е взела сама това решение въпреки противопоставянето на италианското правителство.

