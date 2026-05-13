Бъдещето е тук: Първата напълно роботизирана лаборатория заработи в Токио (ВИДЕО)

13 май 2026, 21:17 часа 470 прочитания 0 коментара
Първата в света напълно роботизирана медицинска лаборатория отвори врати в Токио. В изследователския център всички процедури се извършват от роботи. В момента има около десет такива, като основният „служител“ е андроидът Maholo LabDroid. Роботът може да извършва деликатни манипулации с проби, да управлява лабораторно оборудване и да извършва прецизни медицински процедури, които преди са изисквали човешка намеса.

Хуманоидният робот Maholo LabDroid използва две роботизирани ръце за извършване на деликатни лабораторни процедури, като прехвърляне на точни количества реактиви и работа с оборудване с контролирана температура.

Целта на проекта е да се автоматизират напълно научните изследвания - от генериране на хипотези до проверка на резултатите.

До 2040 г. се планира броят на роботите в центъра да се увеличи до около 2000, като същевременно системата се комбинира с изкуствен интелект.

Япония Робот Токио лаборатория
Виолета Иванова Редактор
