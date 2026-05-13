Зеленски на среща с участието на България: Само ние знаем как да ви помогнем военно, без да губим време и пари (ВИДЕО)

13 май 2026, 17:26 часа 932 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Някои се опитват да представят това като две противоположни цели – от една страна, подобряване на качеството на живот на хората и намаляване на разходите за издръжка, а от друга – укрепване на способностите в областта на сигурността и отбраната. Но трябва да помним, че цените на горивата, разходите за енергия и конкурентоспособността на Европа са мишени за Русия точно толкова, колкото и нашата независимост и правото на нашите народи да избират своето бъдеще". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на Букурещката деветка (Б-9) в Румъния, на която участва и България.

"Русия напада портфейлите на европейците точно толкова, колкото и техните права. Ето защо колкото по-силни сме, толкова по-голяма стабилност ще имат нашите народи", обяви украинският лидер.

България представена на ниско ниво

На форума в Румъния се събраха президенти, премиери и министри на страните от Източния фланг на НАТО, други високопоставени правителствени служители на държавите от отбранителния съюз, включително от САЩ, генералният секретар на Алианса Марк Рюте и Зеленски, но България реши да изпрати представител на по-ниско ниво - посланика ни в НАТО Николай Милков. Докато бе президент, настоящият премиер Румен Радев редовно участваше в срещите на Б-9.

Унгария е другата страна, представена на толкова ниско ниво - чрез посланика си в Румъния.

Зеленски иска "двустранни сделки за дронове" с европейските държави

По време на речта си Зеленски наблегна върху военните възможности на Европа.

"Не трябва да се страхуваме да обсъждаме по-обединени и, в някои области, по-самостоятелни европейски военни способности. Европа не може да разчита на променливите геополитически настроения. Трябва да обединим и развием нашите ресурси, способности и производство в Европа доколкото е възможно, за да разполагаме наистина с обща отбранителна политика и споделени европейски отбранителни способности, които ще укрепят както нас самите, така и съюзи като НАТО", каза той.

"Украински експерти по въпросите на сигурността вече работят в страните от Персийския залив, оказвайки съдействие в Близкия изток и Южния Кавказ – и това е само началото. Започнахме тази дейност и в Европа, макар и все още не с всички европейски държави", добави той.

"Предложих сделката за дронове на ЕС – обсъдихме я с Урсула фон дер Лайен. Но, разбира се, това трябва да се развива както на ниво европейски институции, така и на ниво държави. Трябва да бъде многостепенна система. Смятам, че всички ние се нуждаем от двустранни "Сделки за дронове", каза Зеленски.

"Само Украйна има опита" да се адаптира бързо в променящата се война

"В момента мнозина може би смятат, че в съвременната война най-важното е просто да разполагаш с необходимите средства – прехващачи, различни видове дронове, системи за електронна война. Но реалността на съвременната война е, че военните технологии се променят много бързо. Не е достатъчно само да разполагаш с тези средства – необходим е и реален опит в използването им, както и способност за адаптация, която да е толкова бърза, колкото самата заплаха. В момента само Украйна има този опит, само нашите войници го имат. Именно затова е важно да не губим време и пари, а да изграждаме съвместни споразумения и да постигаме съвместни резултати", заяви Зеленски.

"Това трябва да се отрази и в програмата SAFE, която дава на Европа възможност да се превъоръжи сега и да адаптира европейското ни отбранително производство към съвременните предизвикателства. „Заедно“ е ключовата дума за Европа, за да бъдат защитени всички", категоричен е Володимир Зеленски.

Мирът в Украйна: Натискът върху Русия дава резултат

Зеленски посочи, че страната му не се отказва от дипломатическите усилия и се надява, че натискът върху Русия, заедно с преговорите в различни формати, ще спомогнат за установяването на мир. "Санкциите дават резултат, нашите способности за далечно действие дават резултат и всяка форма на натиск дава резултат", смята той.

"Поддържаме постоянен контакт със САЩ. Очакваме въпросът за прекратяването на руската война срещу Украйна да бъде повдигнат и сега, докато президентът на Съединените щати е в Китай. Но моля, не забравяйте, че най-ефективните инструменти са тези, които могат физически да спрат руснаците. Това важи особено за програмата PURL, която ни позволява тук и сега – докато Европа все още не разполага с достатъчно производство на противовъздушни ракети – да закупим противовъздушни ракети. Моля, подкрепете PURL, това е от критично значение", обърна се украинският президент към лидерите от Б-9.

PURL е програмата, по която европейските съюзници от НАТО и техни партньори купуват оръжия от САЩ за Украйна. България също се ангажира да участва - по време на служебното правителство на Андрей Гюров.

Димитър Радев
