Зеленски на среща с участието на България: Само ние знаем как да ви помогнем военно, без да губим време и пари (ВИДЕО)

"Някои се опитват да представят това като две противоположни цели – от една страна, подобряване на качеството на живот на хората и намаляване на разходите за издръжка, а от друга – укрепване на способностите в областта на сигурността и отбраната. Но трябва да помним, че цените на горивата, разходите за енергия и конкурентоспособността на Европа са мишени за Русия точно толкова, колкото и нашата независимост и правото на нашите народи да избират своето бъдеще". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на Букурещката деветка (Б-9) в Румъния, на която участва и България.

"Русия напада портфейлите на европейците точно толкова, колкото и техните права. Ето защо колкото по-силни сме, толкова по-голяма стабилност ще имат нашите народи", обяви украинският лидер.

Some people try to present these as two opposite goals – improving people’s quality of life and lowering living costs on the one hand, and strengthening security and defense capabilities on the other.



But we should remember that fuel prices, energy costs, and Europe’s… pic.twitter.com/HpIvDQWMcV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

България представена на ниско ниво

На форума в Румъния се събраха президенти, премиери и министри на страните от Източния фланг на НАТО, други високопоставени правителствени служители на държавите от отбранителния съюз, включително от САЩ, генералният секретар на Алианса Марк Рюте и Зеленски, но България реши да изпрати представител на по-ниско ниво - посланика ни в НАТО Николай Милков. Докато бе президент, настоящият премиер Румен Радев редовно участваше в срещите на Б-9.

Унгария е другата страна, представена на толкова ниско ниво - чрез посланика си в Румъния.

Зеленски иска "двустранни сделки за дронове" с европейските държави

По време на речта си Зеленски наблегна върху военните възможности на Европа.

"Не трябва да се страхуваме да обсъждаме по-обединени и, в някои области, по-самостоятелни европейски военни способности. Европа не може да разчита на променливите геополитически настроения. Трябва да обединим и развием нашите ресурси, способности и производство в Европа доколкото е възможно, за да разполагаме наистина с обща отбранителна политика и споделени европейски отбранителни способности, които ще укрепят както нас самите, така и съюзи като НАТО", каза той.

We should not be afraid to discuss more united and, in some areas, more self-reliant European military capabilities. Europe cannot depend on changing geopolitical moods. We need to unite and develop our resources, capabilities, and production in Europe as much as possible, so… pic.twitter.com/ER1Vn9QWAN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

"Украински експерти по въпросите на сигурността вече работят в страните от Персийския залив, оказвайки съдействие в Близкия изток и Южния Кавказ – и това е само началото. Започнахме тази дейност и в Европа, макар и все още не с всички европейски държави", добави той.

"Предложих сделката за дронове на ЕС – обсъдихме я с Урсула фон дер Лайен. Но, разбира се, това трябва да се развива както на ниво европейски институции, така и на ниво държави. Трябва да бъде многостепенна система. Смятам, че всички ние се нуждаем от двустранни "Сделки за дронове", каза Зеленски.

Ukrainian security expertise is already working in the Gulf countries, helping in the Middle East and the South Caucasus – and it’s just beginning. We’ve also started this work in Europe, though not yet with all European countries.



I proposed the Drone Deal for the EU – we… pic.twitter.com/A4Vsx2XUVb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

"Само Украйна има опита" да се адаптира бързо в променящата се война

"В момента мнозина може би смятат, че в съвременната война най-важното е просто да разполагаш с необходимите средства – прехващачи, различни видове дронове, системи за електронна война. Но реалността на съвременната война е, че военните технологии се променят много бързо. Не е достатъчно само да разполагаш с тези средства – необходим е и реален опит в използването им, както и способност за адаптация, която да е толкова бърза, колкото самата заплаха. В момента само Украйна има този опит, само нашите войници го имат. Именно затова е важно да не губим време и пари, а да изграждаме съвместни споразумения и да постигаме съвместни резултати", заяви Зеленски.

"Това трябва да се отрази и в програмата SAFE, която дава на Европа възможност да се превъоръжи сега и да адаптира европейското ни отбранително производство към съвременните предизвикателства. „Заедно“ е ключовата дума за Европа, за да бъдат защитени всички", категоричен е Володимир Зеленски.

Right now, many may think that in modern warfare the main thing is simply to have the tools – interceptors, different types of drones, electronic warfare systems. But the reality of modern war is that military technology changes very quickly.



It is not enough just to have the… pic.twitter.com/Rj6olB9DB6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Мирът в Украйна: Натискът върху Русия дава резултат

Зеленски посочи, че страната му не се отказва от дипломатическите усилия и се надява, че натискът върху Русия, заедно с преговорите в различни формати, ще спомогнат за установяването на мир. "Санкциите дават резултат, нашите способности за далечно действие дават резултат и всяка форма на натиск дава резултат", смята той.

"Поддържаме постоянен контакт със САЩ. Очакваме въпросът за прекратяването на руската война срещу Украйна да бъде повдигнат и сега, докато президентът на Съединените щати е в Китай. Но моля, не забравяйте, че най-ефективните инструменти са тези, които могат физически да спрат руснаците. Това важи особено за програмата PURL, която ни позволява тук и сега – докато Европа все още не разполага с достатъчно производство на противовъздушни ракети – да закупим противовъздушни ракети. Моля, подкрепете PURL, това е от критично значение", обърна се украинският президент към лидерите от Б-9.

PURL е програмата, по която европейските съюзници от НАТО и техни партньори купуват оръжия от САЩ за Украйна. България също се ангажира да участва - по време на служебното правителство на Андрей Гюров.

We’re not giving up on diplomatic efforts, and we hope that pressure on Russia, together with negotiations in different formats, will help bring peace. Sanctions are working, our long-range capabilities are working, and every form of pressure is working.



We are in constant… pic.twitter.com/4F80stDEX2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

