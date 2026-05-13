Григор Димитров продължава ужасната си серия! Нова загуба в първи кръг за Гришо

Първата ракета на България Григор Димитров продължава с негативното си представяне през тази година. Хасковлията отстъпи с 0:2 (6:7(3), 6:7(7)) на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ в Бордо, който е с награден фонд 272 272 евро. Така Гришо, който се срина до 170-о място в световната ранглиста на АТР, инкасира седма поредна загуба, а от началото на сезона има едва две победи.

Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6:6, което наложи да се играят два тайбрека. В първия Димитров изостана набързо с 0:3 и след това с 1:4, като даде две подавания и се предаде при първия сет-пойнт.

Grigor Dimitrov perdió en la primera ronda del Challenger de Bordeaux.



El bulgaro apenas ganó dos partidos en la temporada y ocupa el puesto N°169 del ranking ATP.



Във втория сет двамата си размениха пробиви в 8-ия и 9-ия гейм. В тайбрека Гришо изоставаше отново с 0:3, но успя да се върне до 4:4. Равенството се запази до 7:7, като накрая Григор Димитров даде мача при свое подаване.

22-годишният Мартин Дам е на 115-о място в световната ранглиста и стигна до мача с Димитров през квалификациите. 34-годишният българин пък участва с "уайлд кард" в надпреварата през тази седмица, като това е вторият му „Чалънджър“ от 14 години насам. Следващият съперник на отстранилия Димитров американец е водачът в схемата тук Артюр Ридеркнеш (Франция).

