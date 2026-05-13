Новите господари на Англия: Кои са тийнейджърите, които обраха наградите на Премиър лийг?

Елитният английски футбол официално даде старт на церемониите по връчване на годишните отличия, като фокусът първоначално попадна върху изгряващите звезди на Острова. Премиър лийг отличи най-перспективните млади таланти, които през изминалата кампания направиха сериозна заявка за голямата сцена.

Висшата лига награди най-добрите млади футболисти

В категорията "Домашен дебютант на сезона" наградата бе поделена между две от най-дискутираните имена в академиите - Макс Дауман от Арсенал и Рио Нгумоа от Ливърпул. Дауман, който оперира по десния фланг на атаката, направи исторически пробив, превръщайки се в един от най-младите състезатели, обличали някога екип в елита. Стилът му на игра, съчетаващ техника и зрялост, му позволи не само да дебютира на крехка възраст, но и да запише името си сред най-младите голмайстори в историята на първенството.

Още: Уникална драма! ВАР, перфектен вратар и гол в края спасиха шампионския сезон на Арсенал

От другата страна, лявото крило на Ливърпул - Рио Нгумоа, затвърди репутацията си на изключителен реализатор. Той бе ключова фигура в няколко важни победи за мърсисайдци, демонстрирайки хладнокръвие пред гола, което е необичайно за неговата възраст.

Манчестър Сити също имаше повод за гордост, след като Нико О'Райли бе обявен за най-добър футболист, излязъл от клубната академия. За разлика от офанзивните си колеги, 21-годишният О'Райли се наложи като изключително стабилен ляв защитник, който активно участва и в двете фази на играта, записвайки впечатляващ брой мачове и директни участия в голове.

При младежките формации доминацията бе за Шумайра Меука (Челси) и Джей Джей Гейбриъл (Манчестър Юнайтед). Меука демонстрира феноменална ефективност при 21-годишните, докато Гейбриъл буквално тероризираше защитите при 18-годишните, поддържайки средно по почти един гол на мач. Тези признания подчертават отличното състояние на школите в Англия.

Още: Ливърпул не успя да победи Челси, но направи много важна крачка към Шампионска лига