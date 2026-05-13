Новите господари на Англия: Кои са тийнейджърите, които обраха наградите на Премиър лийг?

13 май 2026, 20:37 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Елитният английски футбол официално даде старт на церемониите по връчване на годишните отличия, като фокусът първоначално попадна върху изгряващите звезди на Острова. Премиър лийг отличи най-перспективните млади таланти, които през изминалата кампания направиха сериозна заявка за голямата сцена. 

Висшата лига награди най-добрите млади футболисти

В категорията "Домашен дебютант на сезона" наградата бе поделена между две от най-дискутираните имена в академиите - Макс Дауман от Арсенал и Рио Нгумоа от Ливърпул. Дауман, който оперира по десния фланг на атаката, направи исторически пробив, превръщайки се в един от най-младите състезатели, обличали някога екип в елита. Стилът му на игра, съчетаващ техника и зрялост, му позволи не само да дебютира на крехка възраст, но и да запише името си сред най-младите голмайстори в историята на първенството.

Рио Нгумоа

От другата страна, лявото крило на Ливърпул - Рио Нгумоа, затвърди репутацията си на изключителен реализатор. Той бе ключова фигура в няколко важни победи за мърсисайдци, демонстрирайки хладнокръвие пред гола, което е необичайно за неговата възраст. 

Манчестър Сити също имаше повод за гордост, след като Нико О'Райли бе обявен за най-добър футболист, излязъл от клубната академия. За разлика от офанзивните си колеги, 21-годишният О'Райли се наложи като изключително стабилен ляв защитник, който активно участва и в двете фази на играта, записвайки впечатляващ брой мачове и директни участия в голове.

Макс Дауман

При младежките формации доминацията бе за Шумайра Меука (Челси) и Джей Джей Гейбриъл (Манчестър Юнайтед). Меука демонстрира феноменална ефективност при 21-годишните, докато Гейбриъл буквално тероризираше защитите при 18-годишните, поддържайки средно по почти един гол на мач. Тези признания подчертават отличното състояние на школите в Англия. 

