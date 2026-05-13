Може би най-мащабната атака от началото на войната: Русия изстреля над 200 дрона посред бял ден и отново уби украинци (ВИДЕО)

13 май 2026, 16:35 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС-Украйна
Руските сили започнаха продължителна комбинирана атака срещу критичната и гражданската инфраструктура на Украйна в следобедните часове на 13 май. Първите сирени за въздушна тревога зазвучаха около 11:00 ч. местно време в няколко украински региона, след което властите в централната, западната и южната част на Украйна съобщиха за експлозии в населени райони, за жертви, ранени и действия на противовъздушната отбрана. Най-малко един украински наблюдател на въздушната тревога съобщи за около 200 дрона от типа „Шахед“ в украинското въздушно пространство.

Към 12:10 ч. украинските военновъздушни сили засякоха осем групи дронове от типа „Шахед“, които се задържаха дълго във въздуха, включително нова ескадрила, идваща от Черно море.

Около 12:30 ч. украинският мониторингов канал Monitor публикува карта, на която се вижда, че групи от дронове с голям обсег на действие са навлезли в украинското въздушно пространство от Беларус, прелитайки над района на Чернобил в посока северозапад. Това е и новата тактика на руските сили, съобщиха от ВВС: По границата с Беларус и на запад: Руснаците с нова тактика за обсипване на Украйна с дронове "Шахед" (ВИДЕО).

Според мониторинговия канал друга група дронове е навлязла в Украйна от Черно море и се е насочила на запад към областите Ивано-Франковск, Черновци и Тернопол.

Жертви в Ровненска област

В западната част на област Ровно руски дрон удари жилищна сграда, като уби най-малко трима души и рани четирима други, заяви губернаторът Александър Ковал.

Вече се появиха кадри, показващи как "Шахед" се е разбил в жилищна сграда в Луцк, докато западната част на Украйна е подложена на масираното нападение. Това е административният център на Волинска област, близо до границата с Полша. Все още няма информация за жертви и ранени от местния губернатор Роман Романюк.

Още трима души са пострадали при отделна руска атака срещу населеното място Смила в област Черкаси, според местната военна администрация.

Значителен брой от дроновете, изглежда, са се насочвали по-далеч на юг и на запад към централния украински град Хмелницки. Най-малко трима души са били ранени при руска атака с дронове в област Хмелницки и са били хоспитализирани в задоволително състояние, обяви кметът на града Александър Симчишин, цитиран от Kyiv Independent.

Руска атака с дронове в Одеса е ранила най-малко двама души и е предизвикала пожар в двор, като няколко коли са се възпламенили, заяви губернаторът на област Одеса Олех Кипер. Фрагмент от дрон падна върху покрива на девететажна сграда, добави той.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха малко преди обяд, че дронове се приближават към Киев от север, точно когато в столицата зазвучаха сирените за въздушна тревога. Малко след това се чуха експлозии от действията на противовъздушната отбрана. Според кмета на града Виталий Кличко отломки от свален дрон са паднали в квартал Оболон. Няма данни за жертви.

Според кмета на западния украински град Ивано-Франковск това вероятно е най-мащабната атака от началото на войната. Видеото по-долу показва последствията от атаките с „Шахед“-и в Закарпатието, Буковел и Волин:

Екипажите на дроновете прехващачи STING вече са свалили над 100 дрона „Шахед“, докато масираната руска атака продължава. Украинските сили за противовъздушна отбрана продължават да действат в цялата страна, а Русия продължава да изпраща вълни от безпилотни летателни апарати във въздушното пространство.

Украинското разузнаване: Русия отхвърли примирието и подкопава борбата ни за свобода

След началото на мащабната атака с дронове украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи, че Русия е започнала „комбинирана, продължителна въздушна атака срещу критична инфраструктура“ в цяла Украйна. Първата вълна се състоеше от голям брой ударни дронове, предназначени да претоварят украинската противовъздушна отбрана и да ударят граждански цели. Все пак руските сили планират да продължат със значителен брой крилати ракети, изстреляни от въздуха и морето, както и с балистични ракети, твърдят от разузнаването.

ГУР заяви, че целите на Кремъл могат да включват критична инфраструктура и основни услуги в големите градове, включително енергийни съоръжения, предприятия от отбранителната промишленост и правителствени сгради.

„По този начин Русия, която отхвърли предложенията за примирие, се опитва отново да подкопае устойчивостта на Украйна във войната за свобода“, заявиха от военното разузнаване.

В резултат на руските удари по енергийни съоръжения по-рано бяха регистрирани прекъсвания на електрозахранването в регионите Донецк, Днепропетровск, Харков, Полтава, Суми и Запорожие.

След нощната атака срещу Украйна на 12 срещу 13 май имаше загинали и ранени - конкретно в Днепропетровска област имаше поне 8 жертви и най-малко 11 ранени.

Президентът Володимир Зеленски осъди руските атаки сутринта. По-късно той и първата дама Олена Зеленска пристигнаха в Румъния за срещата на върха на Букурещката деветка, включваща и България. „Ще мобилизираме допълнителни ресурси за отбраната ни“, написа той.

Димитър Радев Редактор
