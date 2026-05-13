Може би най-мащабната атака от началото на войната: Русия изстреля над 200 дрона посред бял ден и отново уби украинци (ВИДЕО)

Руските сили започнаха продължителна комбинирана атака срещу критичната и гражданската инфраструктура на Украйна в следобедните часове на 13 май. Първите сирени за въздушна тревога зазвучаха около 11:00 ч. местно време в няколко украински региона, след което властите в централната, западната и южната част на Украйна съобщиха за експлозии в населени райони, за жертви, ранени и действия на противовъздушната отбрана. Най-малко един украински наблюдател на въздушната тревога съобщи за около 200 дрона от типа „Шахед“ в украинското въздушно пространство.

Към 12:10 ч. украинските военновъздушни сили засякоха осем групи дронове от типа „Шахед“, които се задържаха дълго във въздуха, включително нова ескадрила, идваща от Черно море.

According to Ukrainian Defense Ministry adviser Serhii Beskrestnov, the drones are now flying along the border with Belarus at a distance of 5–10 km, literally one after another and in large groups.



Около 12:30 ч. украинският мониторингов канал Monitor публикува карта, на която се вижда, че групи от дронове с голям обсег на действие са навлезли в украинското въздушно пространство от Беларус, прелитайки над района на Чернобил в посока северозапад. Това е и новата тактика на руските сили, съобщиха от ВВС: По границата с Беларус и на запад: Руснаците с нова тактика за обсипване на Украйна с дронове "Шахед" (ВИДЕО).

Според мониторинговия канал друга група дронове е навлязла в Украйна от Черно море и се е насочила на запад към областите Ивано-Франковск, Черновци и Тернопол.

Around 150 Russian drones are currently over Ukraine, with most reportedly heading toward western regions at low altitude. #Ukraine pic.twitter.com/Bry6Skey0E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Жертви в Ровненска област

В западната част на област Ровно руски дрон удари жилищна сграда, като уби най-малко трима души и рани четирима други, заяви губернаторът Александър Ковал.

Вече се появиха кадри, показващи как "Шахед" се е разбил в жилищна сграда в Луцк, докато западната част на Украйна е подложена на масираното нападение. Това е административният център на Волинска област, близо до границата с Полша. Все още няма информация за жертви и ранени от местния губернатор Роман Романюк.

A Russian Shahed drone slammed into a residential building in Lutsk as western Ukraine is under a massive drone attack. #Ukraine pic.twitter.com/3C86Or5Vm1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Още трима души са пострадали при отделна руска атака срещу населеното място Смила в област Черкаси, според местната военна администрация.

Значителен брой от дроновете, изглежда, са се насочвали по-далеч на юг и на запад към централния украински град Хмелницки. Най-малко трима души са били ранени при руска атака с дронове в област Хмелницки и са били хоспитализирани в задоволително състояние, обяви кметът на града Александър Симчишин, цитиран от Kyiv Independent.

Руска атака с дронове в Одеса е ранила най-малко двама души и е предизвикала пожар в двор, като няколко коли са се възпламенили, заяви губернаторът на област Одеса Олех Кипер. Фрагмент от дрон падна върху покрива на девететажна сграда, добави той.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха малко преди обяд, че дронове се приближават към Киев от север, точно когато в столицата зазвучаха сирените за въздушна тревога. Малко след това се чуха експлозии от действията на противовъздушната отбрана. Според кмета на града Виталий Кличко отломки от свален дрон са паднали в квартал Оболон. Няма данни за жертви.

Russia’s ongoing drone attack sparked fires in Kyiv region and Odesa. A private home caught fire in Vyshhorod district with no casualties, while drone debris fell on a 9-story building in Odesa, igniting nearby parked cars and injuring 2 people. #Ukraine pic.twitter.com/jT3363St4l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Според кмета на западния украински град Ивано-Франковск това вероятно е най-мащабната атака от началото на войната. Видеото по-долу показва последствията от атаките с „Шахед“-и в Закарпатието, Буковел и Волин:

Екипажите на дроновете прехващачи STING вече са свалили над 100 дрона „Шахед“, докато масираната руска атака продължава. Украинските сили за противовъздушна отбрана продължават да действат в цялата страна, а Русия продължава да изпраща вълни от безпилотни летателни апарати във въздушното пространство.

STING interceptor crews have already downed more than 100 Shahed drones as Russia’s massive drone attack continues. Ukrainian air defenders are still working across the country as Russia keeps pushing UAV waves into Ukrainian airspace. #Ukraine pic.twitter.com/KyhJgLH8lV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Украинското разузнаване: Русия отхвърли примирието и подкопава борбата ни за свобода

След началото на мащабната атака с дронове украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи, че Русия е започнала „комбинирана, продължителна въздушна атака срещу критична инфраструктура“ в цяла Украйна. Първата вълна се състоеше от голям брой ударни дронове, предназначени да претоварят украинската противовъздушна отбрана и да ударят граждански цели. Все пак руските сили планират да продължат със значителен брой крилати ракети, изстреляни от въздуха и морето, както и с балистични ракети, твърдят от разузнаването.

ГУР заяви, че целите на Кремъл могат да включват критична инфраструктура и основни услуги в големите градове, включително енергийни съоръжения, предприятия от отбранителната промишленост и правителствени сгради.

„По този начин Русия, която отхвърли предложенията за примирие, се опитва отново да подкопае устойчивостта на Украйна във войната за свобода“, заявиха от военното разузнаване.

В резултат на руските удари по енергийни съоръжения по-рано бяха регистрирани прекъсвания на електрозахранването в регионите Донецк, Днепропетровск, Харков, Полтава, Суми и Запорожие.

След нощната атака срещу Украйна на 12 срещу 13 май имаше загинали и ранени - конкретно в Днепропетровска област имаше поне 8 жертви и най-малко 11 ранени.

Президентът Володимир Зеленски осъди руските атаки сутринта. По-късно той и първата дама Олена Зеленска пристигнаха в Румъния за срещата на върха на Букурещката деветка, включваща и България. „Ще мобилизираме допълнителни ресурси за отбраната ни“, написа той.

President Zelenskyy and the First Lady have arrived in Romania for the Bucharest Nine summit.



"We will be mobilizing additional resources for our defense and expanding the Drone Deals format." - the President wrote. pic.twitter.com/dGQ9c4dOdI — WarTranslated (@wartranslated) May 13, 2026