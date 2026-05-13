За пръв път: Сърбия провежда съвместни военни учения с НАТО

13 май 2026, 21:46 часа
Снимка: Medija Centar Odbrana
Сърбия провежда за първи път съвместни военни учения с НАТО. Общо около 600 войници от Сърбия, Италия, Румъния и Турция участват в събитието. Представители от няколко страни от алианса, включително Съединените американски щати, Обединеното кралство и Франция, наблюдават ученията.

Ученията се провеждат в Южна Сърбия близо до града Бояновци. Министерството на отбраната на страната заяви, че ученията са тактически по характер и ще продължат до 23 май. Участниците ще отработват тактики и процедури, използвани в мироопазващи операции.

Елин Димитров
