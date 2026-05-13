За пръв път: Сърбия провежда съвместни военни учения с НАТО

Сърбия провежда за първи път съвместни военни учения с НАТО. Общо около 600 войници от Сърбия, Италия, Румъния и Турция участват в събитието. Представители от няколко страни от алианса, включително Съединените американски щати, Обединеното кралство и Франция, наблюдават ученията.

Serbia is holding joint military exercises with NATO for the first time



Around 600 troops from Serbia, Italy, Romania, and Turkey are taking part.



Representatives from several alliance countries, including the United States, the United Kingdom, and France, are observing the… — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Ученията се провеждат в Южна Сърбия близо до града Бояновци. Министерството на отбраната на страната заяви, че ученията са тактически по характер и ще продължат до 23 май. Участниците ще отработват тактики и процедури, използвани в мироопазващи операции.

