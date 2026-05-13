Рафаел Надал разкри дали е свързан с президентските избори в Реал Мадрид

През последните седмици Реал Мадрид беше сериозно разклатен от много скандали. В резултат дългогодишният президент на клуба Флорентино Перес организира извънредна пресконференция, на която съобщи, че подава оставката си и ще даде шанс на някой съперник да го победи на избори. Той говори за потенциалния си конкурент без да разкрива името му, но медиите в Испания съобщиха за кого става въпрос. Това е бизнесменът Енрике Рикелме Вивес. Той е и главен спонсор на отбора на легендарния тенисист Рафаел Надал. Тенис иконата веднага излезе с позиция, в която опроверга слуховете, че може да има нещо общо с изборите в Реал Мадрид.

Ето каква е позицията на Рафаел Надал: “Прочетох информации, които ме свързват с потенциални кандидатури за президент на Реал Мадрид. Бих искал да изясня, че тези информации не са верни“. С тази си публикация в социалните мрежи легендарният тенисист отхвърли всички слухове, че може да бъде част от бъдещото управление на Реал Мадрид.

Флорентино Перес донесе безброй успехи на Реал Мадрид

Флорентино Перес е президент на Реал Мадрид от 2000 г., като от тогава управлява с малки прекъсвания. Под неговото ръководство клубът постигна безброй успехи, но липсата на постоянство в отбора през последните години доведе в спад на формата и значително по-малко отличия. Като добавим дисциплинарните проблеми в “кралския клуб“, той определено не се намира в най-добрата си позиция през последните години.

