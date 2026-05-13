Ядрото на Ливърпул се разпада: още един основен футболист си тръгва от “Анфийлд“

Кошмарните новини за феновете на Ливърпул продължават да се редят една след друга. Освен лошият за стандартите на “червените“ сезон, те ще трябва да понесат няколко загуби на ключови футболисти от най-висока класа. След като стана ясно, че легендите Мохамед Салах и Андрю Робъртсън напускат “Анфийлд“ след края на сезона, в последните дни излезе подобна информация за още двама футболисти. Става въпрос за човекът с най-дълга история в Ливърпул и стражът Алисон Бекер.

Алисон е близо до Ювентус

След като стана ясно, че футболистът с най-дълъг стаж на “Анфийлд“ най-вероятно ще напусне Ливърпул след края на сезона, сега подобна новина излезе и за вратаря Алисон Бекер. Според бразилското издание “Globo Esporte“ стражът най-вероятно ще напусне мърсисайдци през лятото, а новата му дестинация ще бъде Ювентус. Той вече има опит в италианската Серия А, като дойде в Ливърпул от Рома. При официално напускане на Алисон, най-вероятно Георги Мамардашвили ще бъде новият номер 1 на “Анфийлд“.

Алисон е оценен на 17 милиона евро

По-рано през годината от Ливърпул се възползваха от възможността да удължат договора на Алисон с още една година. Но явно са го направили не с цел да го задържат, а да вземат някаква трансферна сума при евентуалното му напускане. Според специализирания сайт “transfermarkt“ бразилецът е оценен на 17 милиона евро. Той пристигна на “Анфийлд“ през лятото на 2018 г. от Рома срещу 72.5 милиона евро. От тогава е изиграл 332 мача във всички турнири за Ливърпул, в които е запазил 137 “сухи“ мрежи.

