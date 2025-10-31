Защити семейството си: Принц Уилям спечели важно дело

Принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън спечелиха дело срещу френското издание "Paris Match" за публикуване на папарашки снимки на тях и децата им по време на частна почивка, съобщава Ройтерс. Списанието публикува съдебното решение в четвъртък, признавайки, че е нарушило уважението към личния живот на семейството и правата им върху имиджа си. Адвокатите на Кейт и Уилям заявиха пред съда, че двойката е предпочела публикуването на съобщението за решението, вместо каквото и да е обезщетение, допълва Ройтерс.

Решителна защита на личния живот

Снимка: Getty Images

Уилям, по-големият син на крал Чарлз и наследник на трона, е известен с решителната си защита на личния живот на семейството, особено по отношение на частни дела. Това е вторият път, в който кралската двойка успешно съди френско списание. През 2012 г. друго издание, "Closer", публикува голи снимки на Кейт. Съдебните процедури срещу "Paris Match", собственост на френската луксозна група LVMH, започнаха през април, дни след публикуването на снимки на семейството в Алпите.

Още: Принц Андрю вече е лишен от всички титли

"Принцът и принцесата на Уелс са ангажирани със своето лично време и настояват децата им да растат без ненужен контрол и намеса в личното пространство", заяви говорител на Кенсингтънския дворец. Двойката се стреми да осигури на трите си деца – принцовете Джордж и Луи, на 12 и 7 години, и принцеса Шарлот, на 10 – възможно най-нормално детство.

43-годишният Уилям не е крил неприязънта си към медиите, след като майка му, принцеса Даяна, загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., преследвана от папараци, пише БТА.

Още: Принц Уилям се е съгласил да се срещне с Хари, но при едно единствено условие