Защо Зеленски не смята Тръмп за достатъчна гаранция за сигурността на Украйна?

Идеята, че Русия може да се въздържи от нова атака срещу Украйна от страх от президента на САЩ Доналд Тръмп, не е достатъчна гаранция за сигурност. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за „Факти“. Според украинския лидер, липсата на международни партньори по линията на съприкосновение няма да помогне за възпиране на Русия от ново нашествие.

„Какви гаранции за сигурност дават на Украйна? Ако нашите партньори не присъстват на линията на съприкосновение, тогава защо руснаците не започнат друга офанзива след известно време? Защо? Просто не разбирам защо. Не виждам никаква причина. Какво ще ги възпре? Какво?“, отбеляза Зеленски.

Той добави, че САЩ са уверени, че Русия няма да посмее да атакува Украйна отново, тъй като ще се страхува от остра реакция от страна на ръководителя на Белия дом. „Например, САЩ казват „Президент Тръмп“. Президентът Тръмп е на поста си още две години и половина, и тогава какво ще правим?“, попита Зеленски.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че изтеглянето на украинските войски от Донбас, както поиска Русия, би било стратегическо поражение за Украйна. Зеленски отбеляза, че Силите за отбрана поддържат присъствие не само в Донецка област, но и в част от Луганска област. „Ако страната ни изтегли войските си от Донбас, тя ще стане по-слаба, тъй като в региона са построени укрепления“, предупреди той. Украинският президент добави, че на територията на Донбас под негов контрол живеят приблизително 200 000 души.

