Войната в Украйна:

Зеленски: Водим преговори за създаване на общоевропейска система за противоракетна отбрана

20 април 2026, 10:04 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Европа трябва да разполага със собствена система за противоракетна отбрана, а Украйна вече води преговори с няколко държави за нейното създаване. Това каза украинският президент Володимир Зеленски.  "Вярвам и моята идея е, че трябва да имаме европейска система за противоракетна отбрана. Водим преговори с няколко държави и работим в тази посока", заяви Зеленски пред украинския телевизионен канал "Маратон", цитиран от Ройтерс.

Защитата срещу балистични ракети е едно от най-големите предизвикателства за Украйна във войната с Русия, тъй като само определени видове ракети, използвани от американската система "Пейтриът", са в състояние да прехващат руските балистични ракети. Русия използва балистични ракети, за да атакува енергийната инфраструктура на Украйна, унищожавайки ТЕЦове и и електропреносни системи. 

"Трябва да изградим наша собствена система за противоракетна отбрана в рамките на една година", добави той. Зеленски заяви, че задачата е изключително трудна, но реалистична, и добави, че вече е обсъдил въпроса с ключови европейски държави, макар да не ги назова. 

По-рано този месец компанията "Файър пойнт", произвеждаща украинската крилата ракета "Фламинго", заяви пред Ройтерс, че води преговори с европейски компании за пускането на нова система за противовъздушна отбрана до следващата година, създавайки евтина алтернатива на все по-труднодостъпната система "Пейтриът". 

Запасите от ракети „Пейтриът“ намаляват все повече на фона на мащабното им разполагане в Персийския залив. А единствената европейска противоракетна система – италианско-френската SAMP/T – се произвежда в сравнително малки количества.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски обяви, че Украйна подготвя нови споразумения за сътрудничество в областта на сигурността с международни партньори за следващата седмица.

"Подготвяме важни съобщения относно сътрудничеството ни в областта на сигурността с партньорите следващата седмица. (...) Предстоят още споразумения за сигурност – Рустем Умеров работи с съответните държави", каза той. 

Зеленски подчерта, че Украйна вече има споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Индия и финализира документацията. 

Киев е сключил отбранителни споразумения с три страни от Персийския залив, интерес са изявили още 11, съобщи Зеленски в Телеграм.

Елена Страхилова Отговорен редактор
