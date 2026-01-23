Спорт:

Затова Путин не може да победи: 6 дни украински водолази работиха във вода от -15 градуса, за да има ток в Киев (ВИДЕО)

23 януари 2026, 14:44 часа 269 прочитания 2 коментара
Затова Путин не може да победи: 6 дни украински водолази работиха във вода от -15 градуса, за да има ток в Киев (ВИДЕО)

Героизмът на украинците срещу руския диктатор Владимир Путин вече беше многократно доказан, но пореден пример смая света. Украински водолази успяха да поправят спукала се тръба в една от топлоелектроцентралите (ТЕЦ), които захранват Киев с ток, топла вода и парно. Операцията няма световен аналог - ремонтните дейности са продължили 6 дни, при температура на водата от -15 градуса по Целзий. Заради наводнението, причинено от последната засега масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев, е пострадало оборудване на ТЕЦ-а и е нямало как да бъде поправено, освен ако не се работи в ледената вода.

За героичната операция съобщи украинският енергиен министър Игор Клименко.

Зам.-ръководителят на водолазната група Андрий Власенко разказа повече за операцията. По думите му, работата е била свършена при огромни трудности и в нечовешки условия, включително покриване на зона със шахти от 50-70 метра. Всички водолази вече са наградени за проявен героизъм.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че за да бъде възстановен що годе токът в Киев животът си даде един от ръководителите на "Укренерго", а от преумора починаха и други двама служители на аварийните екипи - ОЩЕ: 

Междувременно стана ясно, че последната засега руска комбинирана въздушна атака срещу Кривой Рог е траяла 25 часа. По града руснаците са изстреляли над 70 далекобойни дрона и балистична ракета "Искандер", съобщи кметът Олександър Вилкул в официалния си канал в Телеграм. Няма жертви, има 7 ранени, включително 3 деца, но никой не е тежко пострадал. 90 миньори са били хванати в капан и спасени след престой от 10 часа под земята. 3100 домакинства са без ток:

Като във филм на ужасите: Украинският парламент е без ток, парно и вода

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ТЕЦ Киев водолази Кривой рог ток Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес