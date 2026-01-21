Спорт:

Временният шеф на "Укренерго" почина заради токов удар

21 януари 2026, 17:58 часа 315 прочитания 0 коментара
Временният шеф на "Укренерго" почина заради токов удар

Временно изпълняващият длъжността председател на Управителния съвет на "Укренерго" Олексий Брехт е починал. Информацията съобщи пресслужбата на ДТЕК - най-големият украински частен оператор на ТЕЦ-ове. Шокиращото е, че Брехт е починал от токов удар. Той е бил на смяна в една от ел. подстанциите на "Укренерго", когато е станало нещастието.

Още: Арестуваха бившия шеф на държавната енергийна компания "Укренерго" за измами

"В най-трудните за страната ни времена, когато врагът се опита да ни потопи в мрак, Олексий Брехт пое огромна отговорност. Ръководейки "Укренерго" като времено изпълняващ длъжността председател на Управителния съвет през трудния период 2024 - 2025 година, а след това отговаряйки за експлоатацията и възстановяването на мрежата, той направи всичко възможно, за да поддържа системата. Приносът му за стабилността на единната енергийна система на Украйна е труден за оценка", съобщи Министерството на енергетиката на Украйна.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че 60% от Киев е без ток. И още - над 4000 сгради в украинската столица са без парно. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Загиналият Брехт не е единственият починал заради работата по възстановяване на електрозахранването - научете ОЩЕ:Двама техници мъртви от изтощение: Критична ситуация в Киев с тока, над половин милион са напуснали града за дни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна ток Украйна Укренерго Олексий Брехт
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес