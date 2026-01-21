Временният шеф на "Укренерго" почина заради токов удар

Временно изпълняващият длъжността председател на Управителния съвет на "Укренерго" Олексий Брехт е починал. Информацията съобщи пресслужбата на ДТЕК - най-големият украински частен оператор на ТЕЦ-ове. Шокиращото е, че Брехт е починал от токов удар. Той е бил на смяна в една от ел. подстанциите на "Укренерго", когато е станало нещастието.

"В най-трудните за страната ни времена, когато врагът се опита да ни потопи в мрак, Олексий Брехт пое огромна отговорност. Ръководейки "Укренерго" като времено изпълняващ длъжността председател на Управителния съвет през трудния период 2024 - 2025 година, а след това отговаряйки за експлоатацията и възстановяването на мрежата, той направи всичко възможно, за да поддържа системата. Приносът му за стабилността на единната енергийна система на Украйна е труден за оценка", съобщи Министерството на енергетиката на Украйна.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че 60% от Киев е без ток. И още - над 4000 сгради в украинската столица са без парно.

