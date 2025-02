Затруднено дишане прекъсна проповед на папа Франциск (ВИДЕО)

Папа Франциск беше принуден да прекъсне днешната проповед във Ватикана в неделя, като заяви, че има проблеми с дишането в резултат на тежък бронхит. Преди няколко дни стана ясно, че се е разболял от острата инфекция, но не възнамерява да отменя планираните си срещи.

"Сега се извинявам и моля водещия литургията да продължи четенето, защото имам затруднения с дишането“, каза 87-годишният папа аржентинец под аплодисментите на миряните на площад "Свети Петър“ на литургията за юбилея на въоръжените сили, на който присъстваха около 25 000 военни.

🎥HIGHLIGHTS | Pope Francis presided over the Holy Mass on the Jubilee for Armed Forces, Police, and Security Personnel from St. Peter's Square, crowded with 25,000 faithful. pic.twitter.com/UK0wRIkDgd