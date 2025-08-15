Лапоухов обясни за инцидента, който коства мястото на Бютучи в първия отбор на ЦСКА

Наскоро Зюмюр Бютучи бе изваден от първия отбор на ЦСКА, след като се сдърпа със своя съотборник Фьодор Лапухов по време на тренировка. Националът на Косово бе разжалван лично от наставника на тима Душан Керкез като се очаква скоро договорът му с „армейците“ да бъде прекратен. Вратарят на „червените“ разкри днес какво точно се е случило по време на заниманието.

Лапухов и Бютучи се сдърпаха по време на тренировка

Фьодор Лапухов е категоричен, че не е имало бой между него и Бютучи, каквито информации се появиха в медиите. Стражът от Беларус призна, че е имало разговор на висок тон, но нищо повече. След скандала между двамата косовският национал се е прибрал в съблекалнята, докато младият вратар е продължил заниманието. Лапухов допълни, че в цивилизования свят всичко трябва да се решава мирно – с думи.

"Нямаше бой, нямаше нищо"

„Всичко е много просто. Имаше малко вълнение, разменихме си няколко по-остри думи, след което останалите ни разделиха. Той просто напусна тренировката и се прибра, а аз продължих заниманието. Когато аз се прибрах, него вече го нямаше. Нямаше бой, нямаше нищо. Не слушайте и не вярвайте на никого. В този цивилизован свят всичко трябва да се решава мирно, с думи. Успех на всички, уважение към всички“, обясни стражът от Беларус в своя канал в „Телеграм“.

ОЩЕ: ЦСКА договори шести нов - "червените" се подсилват с бивш халф на Лацио и Уулвс