Затвориха гарата във Варшава

Централната гара на полската столица Варшава е временно затворена. Пътниците са предупредени за промени в маршрутите и възможни закъснения, съобщи украинската медия РБК - Украйна, позовавайки се на PAP. От 8 до 16 ноември влаковете няма да спират на Централна гара Варшава поради ремонтни дейности по релсите. Търговските зони, надземните и подземните перони обаче ще бъдат достъпни. Информацията потвърждава и полската медия PolsatNews.

Ремонтите

През това време ще бъдат ремонтирани стените и каменните подове на фоайето на перона, както и ще бъде обновено осветлението в основната зала, чакалнята и подземните проходи.

Цялото съоръжение също ще бъде основно почистено.

Организацията по време на ремонтите

През това време влаковете на дълги разстояния ще спират на гарите Warszawa Zachodnia и Warszawa Wschodnia, а някои влакове временно ще бъдат пренасочени към гарите Warszawa Gdańska и Warszawa Główna.

Регионалните и крайградските влакове ще продължат да се движат както обикновено по така наречената междуградска линия, маршрут, свързващ Варшава Запад и Варшава Изток, със спирки във Варшава Охота, Варшава Средместие, Варшава Повисле и Варшава Стадион.

Освен това някои влакове ще е спират и на гара Варшава Средместие. Пътниците, които желаят да стигнат от Варшава-Гданск до центъра на града, трябва да използват допълнителната трамвайна линия 77. ОЩЕ: Европейската комисия предложи високоскоростен влак между София и Атина