Зеленски: 20 хил. вагнеровци без контрол – никой не знае за кого ще са по-страшни (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Вероятно около 20 хиляди души - според мен това е останало от "вагнеровците". 20 хиляди души без контрол. Тук трябва да се помисли за кого това ще е по-страшно: за Украйна, за Беларус, за Полша или може би за Русия. Никой не знае", каза Зеленски.

Запитан как ще коментира гибелта на собственика на "Вагнер" Евгений Пригожин, Зеленски заяви, че на този свят "има съд в Хага, има и Божи съд, а в Русия алтернативата е президентът Путин", намеквайки, че смъртта на Пригожин вероятно е наказание от Путин заради неуспешния бунт на олигарха.

По-рано Зеленски заяви, че Украйна няма нищо общо със "ситуацията" и "всички са наясно кой е замесен". ОЩЕ: Когато поискахме самолети, нямахме предвид това: Зеленски с коментар за смъртта на Пригожин (ВИДЕО)

Междувременно още вчера се появиха кадри как членове на "Вагнер" и обикновени руски граждани поднасят цветя пред сградата на групировката в Санкт Петербург. Деца се снимат с автомати, а мъже в униформи коленичат пред снимките на Пригожин и заместника му Дмитрий Уткин и плачат. Кой обаче бе Уткин - Кой е основателят на "Вагнер" Дмитрий Уткин, за когото се твърди, че също е загинал?

