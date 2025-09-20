Зеленски: Имаме излишък от оръжия, започваме износ. Но няма да се занимаваме с благотворителност

Дефицитът във финансирането на производството на оръжие в Украйна от тази година ще бъде покриван чрез износа на някои видове оръжия украинско производство. Това каза президентът Володимир Зеленски в обръщение към нацията, публикувано снощи на сайта на президентството.

Така Украйна ще разполага с финанси за производството на още собствени дронове. Освен това страната вече разполага с такива количества от някои видове оръжия (например морски дронове), които надхвърлят собствените й нужди на фронта - този излишък ще бъде изнасян.

"Определени видове оръжие - и това са съвременни оръжия - можем да произвеждаме в много по-големи количества, а определени видове оръжия вече имаме в много по-големи количества, отколкото всъщност ни трябват днес в Украйна. Пример за това са военноморските дронове, на които светът разчита и които ние имаме в излишък, както и противотанкови оръжия", обяви той.

Зеленски добави, че на първо място приоритет остава да се осигурят с оръжия украинските войски, на второ място - да се попълнят запасите във военните складове, и едва след това като приоритет идва износът на оръжие за чужбина.

За кого ще изнася оръжия Украйна

"До две седмици ще бъде представена концепция с три нови експортни платформи:

Първата платформа е за износ и взаимодействие със САЩ;

Втората платформа са нашите европейски партньори;

Третата са други партньори по света, които също се интересуват от украинско оръжие и от които Украйна е получила подкрепа по един или друг начин."

"Сега украинските компании, украинската армия имат един от най-мощния опит в съвременната война и това до голяма степен се отнася до съвременните оръжия, съвременните технологии", добави президентът.

Няма да помагаме на тези, на които не им пука за нас

"Украйна няма да се занимава с "военна благотворителност" и да помага на тези, на които не им пука за Украйна. Готови сме да работим с тези, които ни подкрепиха реално, нашата независимост", бе категоричен Зеленски.

"Разбира се, трябва да има надежден контрол върху износа - за да не получат руснаците и техните съучастници достъп до украински технологии, до нашето оръжие. Нашите украински компании, производители на оръжие, много обсъждаха това. В света има голям интерес към съвместни проекти с Украйна за производство на оръжие. Има и ясно изразено търсене на нашето оръжие. Съответно, благодарение на управлявания износ, ще можем да натрупаме пари за повече производство на нещата, от които се нуждае нашата армия."

