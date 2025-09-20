Войната в Украйна:

Зеленски: Имаме излишък от оръжия, започваме износ. Но няма да се занимаваме с благотворителност

20 септември 2025, 15:35 часа 554 прочитания 0 коментара
Дефицитът във финансирането на производството на оръжие в Украйна от тази година ще бъде покриван чрез износа на някои видове оръжия украинско производство. Това каза президентът Володимир Зеленски в обръщение към нацията, публикувано снощи на сайта на президентството.

Така Украйна ще разполага с финанси за производството на още собствени дронове. Освен това страната вече разполага с такива количества от някои видове оръжия (например морски дронове), които надхвърлят собствените й нужди на фронта - този излишък ще бъде изнасян.

"Определени видове оръжие - и това са съвременни оръжия - можем да произвеждаме в много по-големи количества, а определени видове оръжия вече имаме в много по-големи количества, отколкото всъщност ни трябват днес в Украйна. Пример за това са военноморските дронове, на които светът разчита и които ние имаме в излишък, както и противотанкови оръжия", обяви той.

Зеленски добави, че на първо място приоритет остава да се осигурят с оръжия украинските войски, на второ място - да се попълнят запасите във военните складове, и едва след това като приоритет идва износът на оръжие за чужбина.

За кого ще изнася оръжия Украйна

"До две седмици ще бъде представена концепция с три нови експортни платформи:

  • Първата платформа е за износ и взаимодействие със САЩ;
  • Втората платформа са нашите европейски партньори;
  • Третата са други партньори по света, които също се интересуват от украинско оръжие и от които Украйна е получила подкрепа по един или друг начин."

"Сега украинските компании, украинската армия имат един от най-мощния опит в съвременната война и това до голяма степен се отнася до съвременните оръжия, съвременните технологии", добави президентът.

Няма да помагаме на тези, на които не им пука за нас

"Украйна няма да се занимава с "военна благотворителност" и да помага на тези, на които не им пука за Украйна. Готови сме да работим с тези, които ни подкрепиха реално, нашата независимост", бе категоричен Зеленски.

"Разбира се, трябва да има надежден контрол върху износа - за да не получат руснаците и техните съучастници достъп до украински технологии, до нашето оръжие. Нашите украински компании, производители на оръжие, много обсъждаха това. В света има голям интерес към съвместни проекти с Украйна за производство на оръжие. Има и ясно изразено търсене на нашето оръжие. Съответно, благодарение на управлявания износ, ще можем да натрупаме пари за повече производство на нещата, от които се нуждае нашата армия."

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
