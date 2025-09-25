Зеленски заплаши: Чиновниците в Кремъл да се ориентират къде са им бомбоубежищата (ВИДЕО)

Ако Русия не прекрати ударите си по украинската енергийна система, Кремъл може съвсем спокойно да стане мишена за украинските въоръжени сили. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Той посочи, че по време на вчерашния му разговор с Доналд Тръмп американският президент е дал разрешение за ответни удари дълбоко на руска територия, ако окупаторите продължат да нанасят удари срещу енергийния сектор на Украйна.

Украйна няма да бомбардира цивилни, защото "ние не сме терористи", каза Зеленски, но намекна, че центровете на руска власт, като Кремъл, могат да бъдат мишени.

"Те (чиновниците в Кремъл - бел. ред.) трябва да знаят къде са им бомбоубежищата. Те ще им трябват. Ако не спрат войната, те ще им потрябват при всички случаи. Трябва да знаят, че ние ежедневно ще им отговаряме", подчерта Зеленски.

Украинският президент добави, че Украйна вече разполага с дронове, които могат да нанасят удари дълбоко в Русия. Освен това обаче страната му иска да получи още една оръжейна система, за да ускори края на войната. И добави, че вече е разговарял с Тръмп относно тази оръжейна система.

"Президентът Тръмп знае, казах му вчера, че се нуждаем от това нещо. Имаме нужда от него, но това не означава, че ще го използваме Но ако го получим, мисля, че това ще окаже допълнителен натиск върху Путин да седне на масата за преговори", отбеляза Зеленски в интервюто.

