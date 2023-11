Зеленски и Сунак обсъдиха военните и финансови нужди на Киев

„Говорих с министър-председателя Риши Сунак, за да му благодаря за продължаващата отбранителна и политическа подкрепа от страна на Обединеното кралство“, пише Зеленски в социалната мрежа Х.

"След посещенията ми на фронтовата линия информирах министър-председателя за приоритетните отбранителни нужди на Украйна за укрепване на нашите военни и нашия небесен щит. Обсъдихме по-нататъшната макрофинансова подкрепа за Украйна и координираните стъпки в навечерието на важни международни събития.

Специално се спряхме на евроатлантическата интеграция на Украйна, изтъкнахме значението на преговорите по Формулата на мира през октомври в Малта и обсъдихме по-нататъшните стъпки за осъществяване на Формулата."

I spoke with @RishiSunak to thank him for the UK’s continued defense and political support.



Following my visits to the frontlines, I briefed the Prime Minister on Ukraine’s priority defense needs for strengthening our warriors and our sky shield.



We discussed further…