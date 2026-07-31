Армен Назарян избухна срещу Станка Златева: Това е дискриминация срещу мен и децата ми!

Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян отправи тежки обвинения към Българската федерация по борба заради отказа да бъдат издадени лицензи на синовете му Едмонд и Гриша. Двамата нямат право да представят България на международни състезания, тъй като не участват в централизираната подготовка на националните отбори и продължават да тренират с клубния си екип в ЦСКА.

Армен Назарян иска синовете му да могат да се състезават за България

Федерацията настоява националните състезатели да се включват в организираните лагери. Назарян обаче не е съгласен синовете му да бъдат отделени от треньорите, с които са работили през цялото си развитие. "Това вече не е за медали, а е дискриминация срещу мен и моите деца. Аз съм дошъл в България през 1996 година, спечелил съм всичко и съм дал много на тази държава. Сега не дават на децата ми да се борят", заяви Назарян.

Олимпийският шампион отправи критики и лично към председателя на федерацията Станка Златева. "Две години не им дават да участват. Едмонд е спечелил европейски, световни и олимпийски медали за България, а Гриша е шампион. Това е бъдещето на българската борба", категоричен е той.

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От Българската федерация по борба обявиха, че повече няма да бъдат правени компромиси със състезатели, които отказват да участват в лагерите на националните отбори. Според централата борците на ЦСКА, с изключение на един, не са се включили в подготовката на Белмекен. "Децата са мои, аз съм ги създал, аз съм треньор. Не може 15 години да тренират и да печелят медали, а сега изведнъж да сменят треньора си. Това е все едно да ти сменят родителя", отговори Назарян.

Златният медалист от Атланта 1996 и Сидни 2000 призова двете страни да започнат диалог и да намерят решение в интерес на българската борба. "Не искаме нищо друго, освен децата да се състезават и да печелят за България. Не можем да оставим борбата така", допълни той.

Едмонд и Гриша Назарян също изразиха желанието си да продължат да представят страната на международния тепих. "Нашата работа е да тренираме и да участваме. Ние сме шампиони на България и искаме да носим успехи на страната", заявиха братята.

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