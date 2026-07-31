Кабинетът "Радев":

Температура от 36°, в кои градове? Времето утре - 1 август 2026 г.

31 юли 2026, 13:28 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Температура от 36°, в кои градове? Времето утре - 1 август 2026 г.

На 1 август 2026 г. ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София – около 31°. Най-горещо се очаква да бъде в градовете Видин и Благоевград. Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 18 мин. и залязва в 20 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 29 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 2 мин. и изгрява в 22 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.  Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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