Температура от 36°, в кои градове? Времето утре - 1 август 2026 г.

На 1 август 2026 г. ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София – около 31°. Най-горещо се очаква да бъде в градовете Видин и Благоевград. Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 18 мин. и залязва в 20 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 29 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 2 мин. и изгрява в 22 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Седмична прогноза за времето за 27 юли - 2 август 2026 г.