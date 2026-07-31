Клуб от Висшата лига взима дете чудо: Ще продаде ли и него в Реал Мадрид?

Клубът от Висшата лига Борнемут е договорил трансфера на младия централен защитник на Бенфика Антонио Силва. През последните години той си изгради репутацията на дете чудо, като е само на 22 години, а вече има 4 сезона на най-високо ниво в професионалния футбол. Според италианския журналист Фабрицио Романо, Силва ще струва на Борнемут 25 милиона евро трансферна сума и допълнителни 5 милиона евро под формата на бонуси.

Антонио Силва стана капитан на Бенфика

Антонио Силва е 22-годишен португалец, който играе като централен защитник. Той е юноша на Бенфика и играе за мъжкия отбор от лятото на 2022 г. С времето той се утвърди като един от важните титуляри на "лисабонските орли", превърна се в капитан на отбоеа и привлече вниманието на големи клубове като Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. След като през лятото на 2025 г. не последва трансфер, формата му спадна, а съответно и цената, която Бенфика може да поиска. Така, след 183 мача за първия отбор и 4 трофея с португалския гранд, Антонио Силва се присъединява към Борнемут.

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🚨🍒 Antonio Silva to Bournemouth, here we go! Deal now signed between clubs for the centre back.



€25m fixed fee, €5m add-ons and medical to follow as Benfica authorized Silva for travel.



New centre back for #AFCB. 🇵🇹 pic.twitter.com/9oCf149Use — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Борнемут може да продава на големи отбори

Борнемут се нуждаеше от централен защитник, тъй като изгуби Маркос Сенеси със свободен трансфер. Аржентинецът изигра 37 от възможни 38 мача във Висшата лига, но "черешките" са доказали, че могат да заменят пълноценно важните си играчи. След силния сезон 2024/25 те продадоха и двамата си титулярни централни бранители - Дийн Хаусен на Реал Мадрид и Илия Забарний на ПСЖ. А способността им да уреждат трансфери на млади играчи в големи отбори доказва, че Антонио Силва е правилният избор. Очаква се той да премине медицински прегледи през уикенда.

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