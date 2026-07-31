Веднъж на 1000 години: Огромен астероид ще премине до Земята, планира се кацане на него

През 2029 г. астероидът Апофис с ширина 340 метра ще премине по-близо до Земята от някои луни. Три космически агенции ще изпратят космически апарати, за да го изучат. Има дори планове за кацане на астероида, който е трябвало да удари нашата планета, пише Scientific American.

Астероидът Апофис

Астероидът Апофис е открит през 2004 г., а първоначалните проучвания показват, че вероятността от сблъсъка му със Земята през 2029 г. е много висока. Няколко години по-късно се оказва, че подобни шансове са нулеви. На 13 април 2029 г. обаче ще се случи събитие, което се случва веднъж на хиляда години, казват астрономите. Астероид с такъв размер ще бъде много близо до Земята по космически стандарти. Всъщност той ще бъде отделен от нашата планета на разстояние от 32 000 километра.

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Това е дори по-малко от разстоянието, на което се намират някои спътници. Затова учените решават да проведат уникално проучване на астероида, което ще помогне да се разкрие неговата природа, както и да се подобри подготовката за защита срещу потенциални сблъсъци с други астероиди.

НАСА планира да изучи Апофис отблизо с космическия апарат OSIRIS-APEX, но сондата няма да го направи до около месец след най-близкото си приближаване до Земята.

Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) и Европейската космическа агенция ще изстрелят два космически кораба, DESTINY+ и Ramses, на борда на японска ракета H3 през 2028 г. Първата сонда ще се приближи до астероида няколко седмици преди той да премине близо до Земята. Сондата ще прелети покрай астероида със скорост от 1,5 километра в секунда и ще проведе предварителни проучвания. След това DESTINY+ ще пътува, за да изучи астероида Фаетон, за който се смята, че е източникът на метеорния поток Геминиди.

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Космическият апарат „Рамзес“ ще проведе по-подробно проучване на астероида Апофис, ще определи неговия състав, точна орбита и ще изучи характеристиките на повърхността му. Той ще се приближи до Апофис на разстояние до 1 км. На борда на „Рамзес“ ще има две по-малки сонди, едната от които ще кацне на Апофис. Там той ще наблюдава приливните сили на гравитационното поле на Земята, разпространяващо се върху Апофис, давайки на учените безпрецедентна възможност да погледнат вътрешността на астероида.

Астрономите смятат, че земната гравитация трябва да влияе на астероида Апофис по начин, който би могъл да промени неговата повърхност и вътрешност. Разбирането на това как земната гравитация влияе на големите астероиди ще помогне за разработването на стратегии за защита на нашата планета от потенциални сблъсъци с други огромни космически скали.

Междувременно стана ясно, че китайската мисия „Тиенуен-2“ е насочена към астероида Камоаолева, за който се смяташе, че е част от Луната. Ново проучване постави под съмнение тази теория и предложи различен произход на космическия обект.

Наблюдаваният от Китай астероид може да не е парче от Луната. Китайски астрономи се подготвят да вземат проба от малък астероид, близък до Земята. Водещата теория свързва обекта с кратер от обратната страна на Луната, където древен удар може да е изхвърлил парче от него в космоса. Ново проучване сега оспорва тази идея, според Earth.com.

Изследователите твърдят, че необичайният червен цвят на астероида може да бъде пресъздаден в лаборатория, без да се използват материали от Луната.

Предишни изследвания на астероида го свързваха с лунни проби, което накара изследователите да спекулират, че астероидът може да е с лунен произход.

Изследователите са установили, че той е по-съвместим с LL хондрити, често срещан клас каменни метеорити с ниско съдържание на желязо, отколкото с лунни скали. Цветът на астероида обаче е бил много по-червен. След това учените взели истински LL хондрит и след като са го стрили на фин прах са го облъчили с високочестотен лазер. Лазерът е симулирал космическо изветряне. След това прахът се е променил драстично - ярките частици потъмнели, а яркостта им спаднала до около една четвърт от първоначалната им вид.

Цветът е станал червен като астероида Камоаолева. Този експеримент хвърля съмнение върху това дали астероидът е наистина значим за космически изследвания. В космоса са открити редица подобни астероиди, богати на силикати.

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