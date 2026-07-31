Критично ниските нива на река Дунав и резерват "Сребърна": Какво се случва с птиците в района?

Нивото на езерото Сребърна в едноименния резерват се поддържа независимо от критично ниските нива на река Дунав. Това се казва в официално съобщение от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Русе. Според информацията към момента вода постъпва от Западния канал във водно огледало "Драгановата локва", а оттам - в централното. "Институциите, съвместно с местната власт, работят в пълен синхрон. С помощта на двата хидропомпени агрегата на Главна дирекция "Пожарна безопасност" към момента в резервата са постъпили над 1 милион кубични метра вода. Това беше отчетено на заседание на кризисния щаб вчера", се казва още в съобщението.

Сателитени снимки на резерват "Сребърна", показващи драстичното намаляване на водите на р. Дунав от месец април 2026 г. до днес, източник: Copernicus Sentinel-2

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Става ясно обаче, е спадът на нивото на водата в канала, който свързва остров Девня - част от резервата, и брега, продължава. По този начин се затруднява дейността по прехвърляне на води в езерото, тъй като помпите засмукват пясък и се налага да спират работа периодично. "Прокопават се с багер канали в пясъка, по които да достига вода към страничния ръкав. Двете линии от твърди полиетиленови тръби, изградени от ВиК – Русе миналата година, са удължени допълнително от служители на водоснабдителното дружество в Силистра, за да достигат по-близо до засмукващите глави на помпите", казват от РИОСВ-Русе.

Какво се случва с птиците в резервата?

Според информацията към момента във водните площи на езерото Сребърна и по брега на Дунав се наблюдават множество лебеди, гъски, чапли, рибарки, блестящи ибиси и къдроглави пеликани, за които е започнал скиталческият период.

"Чрез акцията по препомпване за езерната екосистема се осигуряват жизнено важни свежи води от Дунав, но заедно с това постъпва и голямо количество новоизлюпен рибен материал, необходим за храна на водолюбивите птици. Работата на терен продължава.", съобщават от РИОСВ-Русе.

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