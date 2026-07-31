Черноморският младежки център бе открит и закрит 24 часа по-късно: Иронична история за безхаберие (СНИМКИ и ВИДЕО)

Как Варна извървя пътя от Европейска младежка столица през 2017 г. до символ на отношението на държавата към младежкия сектор и системното неглижиране на младежката политика у нас? Този въпрос е в основата на историята на Черноморския младежки център (ЧМЦ) във морската ни столица, който бе официално открит на 29 юли и... закрит близо 24 часа по-късно с мотива, че "не е в интерес на младите хора".

Предисторията

В четвъртък на официална церемония бе отчетен края на първия етап от проекта за изграждане и функциониране на Черноморския младежки център във Варна. Базата бе открита от кмета Благомир Коцев, директора на ЧМЦ Йордан Дянков, председателя на Националния младежки форум Атанас Радев, представители на институции, партньорски организации и десетки млади хора. На събитието Коцев отчете, че започва следващата важна задача - развитието на центъра като живо пространство, изпълнено със съдържание, възможности и активен живот за младите хора. Но и акцентира върху основното предизвикателство - осигуряване на устойчивостта на центъра посредством финансова обезпеченост на работещите там. "Искрено се надявам общинските съветници да приемат предложението ни заплатите им да съответстват на тези в общинската администрация, защото това ще осигури устойчивост на проекта. В противен случай рискуваме да загубим цялото европейско финансиране, с което е изграден Центърът, и да възстановяваме средства", написа Коцев след откриването.

Още: Община Варна разходва публични средства за музикални събития без данни за предварително уредени авторски права

Черноморският младежки център е насочен към млади хора на възраст между 13 и 29 години, включително ученици в риск от отпадане от образователната система и младежи, които не учат, не работят или просто търсят място, където да се социализират. Новата структура предлага безплатни възможности за неформално образование, доброволчество, международен обмен, обучения по лидерство, предприемачество, финансова и дигитална грамотност, гражданско образование и социално включване.

В новата база ще се провеждат обучения, творчески работилници, дискусии, младежки форуми, доброволчески кампании и международни обмени. Центърът ще развива програми в областта на лидерството, предприемачеството, финансовата и дигиталната грамотност, гражданското образование и подкрепата за млади хора в неравностойно положение. Наред с това ще работи съвместно с училища, университети, неправителствени организации, институции и бизнеса за създаването на повече възможности за развитие, обмен на опит и реализация.

Всъщност още преди официалното си откриване младежкия център развива активна дейност. През последната година екип от десет младежки работници и експерти работи за популяризирането на центъра, организирането на обучения, доброволчески инициативи, международни партньорства и събития, които вече привличат все повече млади хора от Варна и региона.

Още: Промените в Закона за младежта - на дневен ред: Министър Керязов се срещна с НМФ

Обратът

Иронично или не, близо 24 часа по-късно обаче Общинският съвет на Варна не одобри предложението за отпускане на средства за заплати и издръжка на ЧМЦ. По време на дебатите съветници изразиха несъгласие с размера на поисканото финансиране от общинската администрация и посочиха, че след настояване на постоянна комисия е бил изготвен коригиран вариант на бюджета, съобразен с първоначално поетите ангажименти при старта на проекта. На сесията обаче този вариант не беше официално внесен, а съветниците разгледаха предложение с почти двойно по-висок бюджет и щат от 12 служители. Според първоначално поетите ангажименти по проекта екипът трябва да е с 10 души, а разходът да е до 300 хил. лева.

Искането на администрацията е свързано с приключването на проекта "Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център" и необходимостта да бъде гарантирана неговата устойчивост за поне 5 години след финализирането му. При липса на осигурено финансиране съществува риск да бъдат възстановени над 2 млн. евро, предоставени за реализацията на проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост и то именно от общинския бюджет, научи Actualno.com.

В крайна сметка местният парламент обсъди предложението, предвиждащо 11 451 евро за възнаграждения и 178 хил. евро за общи разходи. То обаче получи подкрепата на 21 общински съветници, шестима гласуваха "против", а 13 се въздържаха. Въпреки превеса на положителния вот, то липсваше мнозинство от 26 гласа, нужни за окончателното одобрение на предложението и така то не влезе в сила.

Защо е важно?

Сагата с бъдещето на Черноморският младежки център на практика започва още през 2022 г. Той е изграден по проект от Националния план за възстановяване и устойчивост в партньорство с Фондация "Джуниър Ачийвмънт България", Фондация "Владиславово" и Сдружение "Младежка асоциация по политически науки". Общата стойност на проекта е близо 2,2 млн. евро, осигурени изцяло чрез безвъзмездна финансова помощ по ПВУ.

Младежките центрове към момента у нас вече наброяват 26, като всеки е в различна фаза на функциониране, ефективност и завършеност. Тези младежки пространства имат ключова роля за реализирането на държавната и местната младежка политика. От една страна, младежките центрове предоставят място за социализация на младите хора, от друга - дейности и услуги, чрез които насърчават младите хора да развиват своите граждански и социални умения и култура, подкрепя младежките организации и реализирането на инициативи на млади хора.

В Черноморския младежки център работят едни от най-отдадените, опитни и добре обучени младежки работници в страната, разказват пред Actualno.com от Националния младежки форум (НМФ).

Младежкият работник е специалист, който подкрепя младите хора да развиват уменията си, да откриват своя потенциал и да се справят с предизвикателствата на живота. За услугите, които младежкият център и младежките работници предоставят си има стандарти за качество. България бави тяхното приемане, макар и Националната работна група за младежка работа отдавна да ги изготви, та засега се ползват стандартите на Съвета на Европа.

Проблемът на всички тези проекти е непоследователната държавна и местна политика за младежта. Създаването на много от центровете бе финансирано от МОН по ПВУ, макар Министерството на младежта и спорта да отговаря за младежката политика. Финансираното по ПВУ приключва днес, решение на национално ниво какво следва нямаше, което остави много младежки центрове в безизходица, разказват още пред екипа ни от НМФ - най-големият консорциум от младежки организации у нас и изпълняващ функциите на Национален младежки съвет на България по европейски проекти.

Незабавна реакция

Часове след отхвърлянето на финансирането за ЧМЦ, гражданският и младежкият сектор реагираха гневно на безхаберието и липсата на последователност в прилагането на държавната политика. С отворено писмо до президента Илияна Йотова, премиерът Румен Радев, председателя на парламента Михаела Доцова и редица институции, от НМФ адресираха въпроса "Къде (как) са младите хора? Къде е държавната политика за младежта, която трябва да предотвратява тези процеси, а не единствено да реагира след настъпването им?".

В него те припомнят, че почти 10 години след като Варна бе Европейска младежка столица, то сега общината открива Черноморския младежки център, който просъществува по-малко от 24 часа преди да бъде закрит с решение на Общинския съвет, който не подкрепи неговата устойчиовст. И още - след като почти 9 години Младежки център - Пловдив беше носител на Знак за качество на Съвета на Европа, предстои той да бъде "замразен" поради несъответствие със стандартите за качество в областта на младежката работа, видя още Actualno.com в писмото, с което разполагаме.

Поради тази причина инициаторите настояват за спешни промени в Закона за младежта в посока институционализиране на младежките центрове, включването им в системата на младежката политика и осигуряване на устойчив модел на финансиране и гарантиране на качество. И още:

Гарантиране на реално младежко участие.

Регламентиране на ролята и функциите на Националния младежки съвет.

Предприемане на стъпки за реформиране на националните програми за младежта - разработване на нови програми, които да осигурят реална подкрепа за младежките организации и организациите работещи със и за млади хора; осигуряване на предвидимост в процедурите за кандидатстване; гарантиране на прозрачност и безпристрастност при процедурите за оценка на постъпилите проектни предложения.

Определяне на самостоятелна институция с достатъчен административен капацитет за управление и координация на политиката за младежта.

"Не можем да очакваме различен резултат, ако продължаваме да инвестираме единствено в справянето с последствията, вместо в изграждането на условия, които да ги предотвратяват", пишат от НМФ и настояват да бъде иницииран разговор на най-високо политическо ниво относно бъдещето на държавната младежка политика в България на 12 август 2026 г. - Международния ден на младежта. Тогава се организира и Национална кръгла маса в гр. Перник, финалист за Европейска младежка столица 2029 г. По време на събитието ще бъде представена и първата интерактивна карта, която събира на едно място информация за състоянието на младежкия сектор във всички общини в България, част от кампанията "Къде (как) са младите?".

Още едно поколение ще е загубено?

"За първи път чух за идеята за Черноморския младежки център през 2016 г., когато Варна се подготвяше да стане Европейска младежка столица 2017. "Черноморски", а не Варненски например, защото идеята му е да бъде притегатлен център за младите хора и държавите в Черноморския регион. И точно през 2016 г. се говореше с ентусиазъм за доброволчеството, младежкото участие и за това как градът може да се превърне в място, където младите хора не просто живеят, а създават бъдеще, да имат чувство за общност. През 2017 г. Варна беше домакин на Националната среща "Младежки пространства" с участието на президента Румен Радев, еврокомисарят Тибор Наврачич, Европейски младежки форум, млади хора от България и Европа. И така стигаме до днес", разказа пред Actualno.com председателят на НМФ Атанас Радев.

По думите му само за една година екипът на центъра е реализирал десетки дейности и е достигнал до над 2500 млади хора.

"Това са 2500 причини този проект да бъде защитен. Пред общинските съветници призовах да върнем сърцето на младежката политика на Варна и сега това беше посечено от колективна безотговрност. Голям въпрос е поведението на общинските съветници, на адмнистрацията, на младежките организации. Това е разговор, който ще трябва да намерим сили да продължим. Проблемът е системен. Случаят с Варна е симптом на нещо много по-дълбоко - липсата на разбиране, че младежката политика не е разход, а инвестиция. Не е събитие, не е снимка - тя е бъдещето, което подготвяме. И ако държавата не разбира защо трябва да инвестира в младите хора, след няколко години отново ще се питаме защо няма активни граждани, защо няма лидери. Защото Черноморският младежки център е тест дали държавата разбира бъдещето си. И ако не издържим този тест, ще загубим още едно поколение", сподели още Радев.

Екипът на ЧМЦ също се присъедини към недоволството заради орязаното им финансиране. "В община Варна живеят приблизително 50 000 млади хора. Това означава, че тази инвестиция възлиза на около 3 евро годишно на един млад човек. Три евро! По-малко от едно кафе. Срещу тези три евро, младите хора получават безплатен и ежедневен достъп до пространство, обучения, консултации, доброволчество, работа с психолог, международни програми, развитие на умения, подкрепа, общност и възможност да бъдат активни участници в обществения живот", споделя Адела Бозмарова, която е младежки работник към центъра.

Тя припомня, че годишният бюджет на Община Варна за 2025 г. е приблизително 857 милиона лева, а издръжката на Черноморския младежки център представлява около 0,034% от този бюджет. "Още по-парадоксалното е, че след като устойчивостта на проекта не бъде осигурена съгласно поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост, Община Варна и варненските данъкоплатци са принудени да възстановят европейското финансиране, което е около 2,5 милиона евро за изграждането на центъра", споделя още Бозмарова.

Подкрепа за отвореното писмо се събира от още десетки граждански и неправителствени организации, както и се подкрепя от още редица младежки центрове в цялата страна в линка ТУК.