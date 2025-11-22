Херо избухна след загубата от ЦСКА: Знам кой е във ВАР и тесните му връзки с този клуб!

Наставникът на Ботев Пловдив Димитър Димитров - Херо отправи сериозни критики към ВАР съдията Волен Чинков след загубата от ЦСКА с 1:2. Според Херо, Чинков има "тесни връзки" с ЦСКА и затова не се намесил при две ситуации - при претенции за дузпа за нарушение срещу Маскота и при отсъждането на дузпа в полза на ЦСКА, която не бе реализирана от Йоанис Питас. Херо все пак отбеляза, че той и неговият тим първо трябва да търсят вината в себе си.

Херо скочи на Волен Чинков

"Първо трябва да търсим винага изключително в себе си, отпаднахме и физически, видимо. Когато бяхме свежи, стояхме добре. Имаше едно чисто на Тошко Неделев. Една абсолютна дузпа не беше свирена срещу Маскоте. Определено съдийството повлия, видяхте каква дузпа свири за ЦСКА. Има нарушение на нападателя срещу нашия защитник, първо удар с глава, после в ръката. Знам кой е във ВАР (б.р. – Волен Чинков), не съм очаквал да реагира, знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни", започна Херо.

"Но за да допусне гола, вината е изключително наша. Липсата на свежест позволи една елементарна топка противникът да я спечели. За мен и със смените се видя, че нямаме дълбочина за едно по-високо темпо. Второто полувреме отпадна нашият отбор, закономерно загуби накрая", добави още той.

"Ако си спомняте, Йорданов пропусна чисто положение след дузпата. След това една топка, която не е проблем да се изчисти, стана проблем. Едно тръгване на защитника в 95-ата минута нямаше никога да позволи този гол", каза Димитров. И добави: "Аз съм длъжен да изисквам и да изстискам като резерви нашите футболисти, първото се получиха някои неща, стояхме прилично. През второто липсата на свежест позволи на ЦСКА да направи обрат."

