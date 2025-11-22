Пер-Матиас Хьогмо се прехласна по Лудогорец, разкри философията си и обяви крайната цел (ВИДЕО)

Новият наставник на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде първата си официална пресконференция, на която бе представен от спортния директор Георги Караманджуков. Скандинавският специалист се прехласна по базата на Лудогорец и създадените условия за работа в Разград, като заяви, че приема работата в клуба като "голямо предизвикателство". Той даде подробности за футболната си философия и разкри каква е крайната му цел в тима - да накара Лудогорец да играе всеки път в Европа, и то да го прави добре.

Първите думи на Хьогмо като наставник на Лудогорец

"Радвам се да ви видя. Последният път, когато бях в България, беше през 2014 с националния отбор на Норвегия. За мен е чест да поема толкова голям и разпознаваем в Скандинавия и Европа отбор. Много ме питат какъв е ключът този отбор да е толкова успешен, разбрах откъде идва успехът, когато видях базата и условията. Работя на национално ниво от много години", започна Хьогмо.

"13 години съм водил мъжки, женски и юношески отбори. В Европа съм работил за различни отбори. Намирам това да дойда в голям клуб като този за голямо предизвикателство. Заедно с футболистите, помощниците, персонала и всички от клуба ще работим всеки ден. Амбицията е Лудогорец да играе всеки път в Европа и да го прави добре."

"Пристигнах късно снощи, по-точно е 4:30 сутринта, проведох първата си тренировка днес. Впечатляващо е да видиш тези условия. Когато имаш такъв успех толкова години, понякога страдаш, може да е по различни причини. Има много контузени играчи. Когато играеш два мача седмично, е трудно. Видях много добри и интересни играчи с високо качество. С щаба ми гледаме да създадем добра връзка с тях. Когато някой е контузен, трябва да го сменим."

Още: Официално: От Лудогорец представиха новия си треньор и казаха защо са се спрели на него

"Голямо предизвикателство е да работя с хора, които искат да се развиват и да стават все по-добри с всеки изминал ден. През последните години те са се справяли много добре и са постигнали много положителни неща. Една от основните причини футболът в Норвегия да е много силен е това, че имат пет квоти за Европа, а от следващата година шампионът ще се класира директно в Шампионска лига. Това е заради културата, висок интензитет в тренировките и много инвестиции в школите, обучението на треньорите е много добро. Разликата е голяма, но трябва да работим ежедневно, за да постигнем тези успехи."

"Всички международни мачове искат една и съща подготовка, защото се изправяш срещу различни отбори и различни системи. Трябва да взимаме най-добрите практики, така преминава адаптацията. Както каза господин Караманджуков, отборът трябва да има комплексност, в годините нещата да се случват по определен начин. Не всички играчи могат да се адаптират еднакво, затова взимаме такива, които могат да го направят лесно."

"Философията ми е обоснована на изграждане на контрол на мача както в атака, така и в защита, да се пази къса дистанция между играча, да има интензитет. Защитата, която се използва в Норвегия, я виждам и в Лудогорец чрез индивидуално маркиране. Най-важното е, когато има единоборства играчите да се справят. В атака най-големият фокус трябва да е изграден от връзките между играчите", добави още Пер Матиас-Хьогмо.

Още: Георги Дерменджиев отписа ЦСКА, посочи проблем на Левски и каза къде ще се реши битката за титлата