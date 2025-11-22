Спорт:

Без ток: В Украйна родители светят с автомобилни фарове, за да тренират децата

В украинския град Черкаси родители осветиха игрището с фаровете си, за да могат децата им да играят футбол по време на прекъсването на електрозахранването след руския обстрел.

Видео, публикувано онлайн, показва как родители подреждат колите си около стадиона и включват фаровете си, за да могат децата им да тренират.

В Украйна властите са принудени да прибягнат до прекъсвания на електрозахранването поради редовните атаки на Русия срещу украинската електропреносна мрежа.

