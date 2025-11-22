Войната в Украйна:

Христо Янев: ЦСКА победи с характер, Ботев Пловдив не ни изненада с нищо

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мненеи след победата на "армейците" над Ботев Пловдив на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. Специалистът похвали характера на възпитаниците си и заяви, че "канарчетата" на новия старши треньор Димитър Димитров не са изненадали столичния гранд с нищо.

„Успяхме да спечелим с характер. Това липсваше на ЦСКА. Голямо раздаване на целия отбор. Създаваме ситуации за гол. Това понякога не е достатъчно. Достатъчно е да мобилизираш цялата група. Тази енергия ни донесе победата днес“, започна Янев след победата на ЦСКА над Ботев Пловдив.

„Както видяхме, Ботев не ни изненада с абсолютно нищо. Стартирахме по-колебливо. Цяла седмица се подготвяхме да играем срещу петица в защита. Имаме доста работа да свършим. Футболистите тренираха изключително сериозно. Много добре сме подготвени за мача. Националите отново се прибраха в четвъртък. Трудно е да ги пренастроим от разочарованията, които са имали там, или дългите пътувания", отбеляза той.

„Благодарен съм за желанието и старанието на цялата група. Всеки един от отбора иска да печели и да се бори. Ние като треньори искаме да подобрим във всяко едно отношение играта на ЦСКА. В някои от мачовете сме гъвкави и сменяме схемата. Най-важното за тези момчета е начинът, по който подхождаме“, завърши Янев.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Ботев Пловдив Христо Янев Първа лига
