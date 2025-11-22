Най-важните новини за деня: 22 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 nov.

УКРАЙНА И САЩ ЩЕ ПРЕГОВАРЯТ В ШВЕЙЦАРИЯ ЗА МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ С РУСИЯ

Украйна ще участва скоро в консултации със САЩ в Швейцария, за да обсъди плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия. Това съобщи във Фейсбук председателят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс. "В следващите дни ще започнем консултации в Швейцария между високопоставени украински и американски представители относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение", заяви той.

Нов етап от диалога

ЗЕЛЕНСКИ ОПРЕДЕЛИ ПРЕГОВОРНИЯ ЕКИП: УКРАЙНА ЩЕ СЕ КОНСУЛТИРА С ПАРТНЬОРИТЕ

Украинският президент Володимир Зеленски одобри състава на делегацията за преговорите, която ще бъде водена от ръководителя на администрацията му и в която участват високопоставени служители от сферата на сигурността, се казва в изявление на неговата администрация в "Телеграм". Украйна ще се консултира през следващите дни с партньорите си и заедно ще обсъдят стъпките за спиране на войната, се посочва още в съобщението.

"УИТКОФ ИМА НУЖДА ОТ ПСИХИАТЪР": ЕВРОПЕЙЦИТЕ БЕСНИ НА ПЛАНА НА ТРЪМП ДА ПЕЧЕЛИ ОТ ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ

Доналд Тръмп нанесе удар върху едни от най-чувствителните преговори, които в момента се водят в Европа, потенциално проваляйки усилията за подпомагане на финансирането на Украйна, за да остане в борбата срещу Русия. В продължение на месеци служители на Европейския съюз се опитват, но до момента не успяват, да намерят начин да използват около 140 милиарда евро от замразените руски държавни активи, държани предимно в Белгия, за подкрепа на военните усилия на Киев. Паричните средства са отчаяно необходими, тъй като Украйна е изложена на риск да остане без пари в началото на следващата година, пише в свой материал Politico.

НАХАЛСТВОТО НА РУСИЯ Е БЕЗГРАНИЧНО - И ПЛАНЪТ "КАПИТУЛАЦИЯ НА УКРАЙНА" НЕ Ѝ ХАРЕСВА (ОБЗОР-ВИДЕО)

Руското опозиционно издание "Вёрстка" съобщи на 21 ноември, че дипломатически източници и хора, близки до Кремъл, са заявили, че разпоредбите в 28-точковия мирен план на САЩ за Украйна трябва да се разглеждат по-скоро като основа за бъдещо споразумение, а не като сделка, която диктаторът Владимир Путин ще подпише официално. Източник, близък до руското министерство на външните работи, казва, че планът в настоящия му вид „не е готов“ и че Русия възразява срещу предложените гаранции за сигурността на Украйна.

СВЕТОВНИТЕ МЕДИИ ЗА МИРНИЯ ПЛАН НА САЩ: РУСИЯ ПОЛУЧАВА ВСИЧКО, УКРАЙНА Е ПРЕД НАЙ-ТЕЖКИЯ СИ ИЗБОР (ВИДЕО)

Предложеният от САЩ мирен план разтревожи европейските лидери, а обявеният срок за решение - 27 ноември 2025 г. създава и усещане за натиск и безизходица. На 22 ноември 2025 г. американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни, съобщи Reuters. Същевременно той допълни, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия. Ето какви са коментарите във водещите западни медии към настоящия момент.

БИЛ ЛИ Е ДЯДО ТИ ЧЕТНИК В МАКЕДОНИЯ: НОВ ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО ЧАКА "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА"

"Наши сънародници, които по стечение на обстоятелствата нямат документ, който да удостовери пряко, че техните предци са етнически българи - ще могат да използват като удостоверение това, че предците им са участници в освободителното движение на България, например в четите на ВМРО или дори венчално свидетелство от църква". Така евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев коментира пред Actualno.com законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, който чака "зелена светлина" от българския парламент.

НИЕ НЯМАМЕ УЛИЦИ, ВИЕ НИ ПРАВИТЕ ЗОНА: ПРОТЕСТИРАЩИ БЛОКИРАХА МОСТА "ЧАВДАР" (ВИДЕО)

Разширяването на обхвата на платените зони за паркиране възмутиха жителите на столицата и ги подбудиха към протести. В 12 часа на 22 ноември 2025 г. граждани, живущи в кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" образуваха жива верига и спряха движението на на моста "Чавдар". Те настояват за среща с кмета на район "Подуене" и искат обяснение за разширената платена зона, която обхваща района.

ДЕЦА ЛЕЖАТ ПО БОЛНИЦИ: С МАЛКО ПАРИ МОЖЕМ ДА СПЕСТИМ МНОГО

Милиони левове, които държавата плаща всяка година за лечение на деца в болници, могат да бъдат спестени, ако бъде направена инвестиция в сезонна превенция и профилактика.

ДОКЛАД: ИЗЧЕЗВАНЕТО НА "ТРЕТИЯ ПОЛЮС" ОСТАВЯ МИЛИАРДИ ХОРА БЕЗ ВОДА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Докато светът гледа към Арктика и Антарктида, един друг, често пренебрегван ледови гигант умира - Хималаите. Наричани „третият полюс“ заради огромните си ледени резерви, те се топят с темпове, които науката дори преди десетилетие смяташе за немислими. И в резултат на това - милиарди хора в Азия рискуват да останат без вода, разказват синоптиците от "Meteo Balkans" в свой материал.